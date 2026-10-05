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Bombas de papa: receta económica e ideal para aprovechar el puré que sobró
Con pocos ingredientes y un relleno irresistible, esta preparación permite transformar el puré sobrante en una entrada o un acompañamiento delicioso.
Las bombas de papa son una alternativa práctica para resolver una comida sin gastar demasiado y aprovechando ingredientes que quedaron de otra preparación.
La receta es especialmente útil cuando sobró puré del día anterior, ya que su consistencia más firme facilita formar las tradicionales bolitas.
Además, pueden servirse como entrada, acompañamiento o parte de una picada para compartir con familiares y amigos.
Receta para preparar bombas de papa rellenas
Para hacer esta receta económica se necesitan pocos productos y algunos ingredientes básicos que suelen estar disponibles en casa:
- Puré de papas, cantidad necesaria.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Leche, un chorrito.
- Aceite, cantidad necesaria.
- Huevo, para rebozar.
- Pan rallado, cantidad necesaria.
- Queso fresco, para el relleno.
- Ajo y perejil, opcionales.
Cómo hacer las bombas de papa, paso a paso
- Preparar un puré de papas bien espeso. También se puede aprovechar directamente una porción que haya sobrado de otra comida.
- Si se utilizan papas recién cocidas, conviene dejarlas enfriar completamente. Incluso pueden reposar en la heladera para lograr una mezcla más firme.
- Colocar el puré en un bol y condimentarlo con sal, pimienta y un pequeño chorrito de leche.
- Agregar también un poco de aceite y, si se desea, incorporar ajo y perejil finamente picados.
- Mezclar todos los ingredientes hasta conseguir una preparación uniforme, húmeda pero suficientemente firme para poder manipularla.
- Tomar pequeñas porciones de puré con las manos y formar bolitas. Hacer un hueco en el centro de cada una.
- Colocar dentro un cubito de queso fresco y cerrar cuidadosamente para que quede completamente cubierto por el puré.
- Llevar las bombas a la heladera durante algunos minutos. Este descanso ayudará a mantener su forma durante el rebozado.
- Batir un huevo con una pizca de sal y pasar cada bomba por la preparación.
- Después, cubrirlas completamente con pan rallado, presionando suavemente para que el rebozado quede adherido.
- Calentar abundante aceite en una sartén y freír las bombas durante aproximadamente tres minutos.
- Retirarlas cuando estén doradas y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
Tips para conseguir bombas de papa crocantes
- La consistencia del puré es uno de los puntos fundamentales para evitar que las bombas se desarmen durante la cocción.
- Por eso, cuando se prepara el puré desde cero, es conveniente no agregar demasiada leche ni líquidos que puedan volverlo demasiado blando.
- Otro recurso útil es mantener las bombas frías antes de llevarlas al aceite, especialmente después de colocar el queso en el centro.