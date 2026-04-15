Bombas de papa: una receta fácil y económica que conquista a todos

Los almuerzos son pequeños descansos dentro de la rutina diaria, pero muchas veces no hay tiempo suficiente para realizar preparaciones muy elaboradas.

En ese contexto, las bombas de papa de jamón y queso aparecen como una opción práctica para resolver una comida sin complicaciones y pocos ingredientes.

Sin dudas, son ideales para quienes buscan algo casero, rápido y que guste a toda la familia, sin necesidad de pasar demasiado tiempo en la cocina.

Una preparación casera que combina practicidad y una textura irresistible en cada bocado.

Ingredientes para las bombas de papa

1 kg de papas

2 huevos

150 g de jamón cocido

150 g de queso (muzzarella o cremoso)

Sal y pimienta a gusto

Pan rallado (cantidad necesaria)

Aceite para freír

Pocos elementos y económicos para una receta rendidora y sabrosa.

Preparación paso a paso

1. Cocinar la base



Lavar bien las papas, pelarlas y cortarlas en trozos medianos para que se cocinen de manera pareja.

Colocarlas en una olla con abundante agua y una pizca de sal. Llevar a fuego medio hasta que estén bien tiernas.

Para comprobarlo, se puede pinchar un trozo con tenedor: si entra sin resistencia, ya están listas.

2. Hacer un puré firme



Una vez cocidas, escurrirlas muy bien para evitar exceso de humedad.

Pisarlas mientras todavía están calientes hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos.

Este punto es clave: cuanto más seco quede el puré, más fácil será armar luego cada unidad. Dejar entibiar unos minutos antes de seguir.

3. Sumar condimentos y dar forma a la mezcla



Cuando el puré ya no esté tan caliente, agregar los huevos, sal, pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada o queso rallado para reforzar el sabor.

Mezclar bien hasta integrar todo. La preparación debe quedar maleable, firme y fácil de manipular con las manos.

4. Preparar el relleno



Cortar el jamón y el queso en cubitos pequeños. También se puede usar una combinación de ambos en tiritas o trozos compactos, para que queden bien en el centro y no se desarmen al cerrar.

5. Armar las bombas



Tomar una porción de puré con las manos apenas humedecidas. Aplastarla suavemente en la palma, formando una especie de disco.

Colocar en el centro un poco de jamón y queso, cerrar con cuidado y dar forma redondeada o apenas ovalada.

Es importante sellar bien los bordes para que el relleno no se escape durante la cocción.

6. Rebozar para lograr una cobertura crocante



Pasar cada pieza por pan rallado, asegurándose de cubrir toda la superficie de manera pareja.

Para una capa más firme, algunos cocineros recomiendan hacer un doble rebozado: primero pan rallado, luego un poco de huevo batido y nuevamente pan rallado.

7. Llevar al frío antes de cocinar



Un truco muy útil es dejar las bombas en la heladera entre 20 y 30 minutos antes de freírlas o llevarlas al horno. Ese descanso ayuda a que mantengan mejor su forma y no se abran.

8. Cocinar hasta que estén doradas



Freír en abundante aceite caliente, pero no humeante, para que se doren de manera pareja sin quemarse por fuera. Hay que cocinarlas de a pocas por vez para no bajar la temperatura del aceite.

Cuando estén bien doradas, retirarlas con espumadera y dejarlas sobre papel absorbente.

También se pueden hacer al horno: en ese caso, colocarlas sobre una placa apenas aceitada y cocinarlas hasta que estén doradas, girándolas a mitad de cocción.

9. Servir en el momento



Lo mejor es llevarlas a la mesa recién hechas, cuando la cubierta todavía está crocante y el interior se mantiene bien fundido.

Se pueden acompañar con ensaladas, salsas suaves o simplemente solas.

El armado es simple y permite lograr una textura crocante por fuera y suave por dentro.

Consejos de cocineros

No trabajar el puré en caliente para evitar que la masa quede demasiado blanda

Si la mezcla está muy húmeda, agregar un poco de pan rallado

Para una versión más liviana, se pueden cocinar al horno con un chorrito de aceite

Usar queso que funda bien para lograr un interior más cremoso

Mantener el aceite a temperatura media para que se cocinen parejo sin quemarse