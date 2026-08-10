Brunch en casa: 5 recetas fáciles que vas a querer probar

El brunch combina lo mejor del desayuno y el almuerzo en una sola comida. Surge como una opción perfecta para los días en que nos levantamos tarde, no tenemos que salir corriendo y queremos disfrutar de una mesa completa sin apuro.

Cómo armar un brunch equilibrado

Un buen brunch combina platos salados y dulces para quedar satisfecho hasta la merienda. Conviene sumar alimentos ricos en fibra soluble, como manzanas, plátanos, avena, zanahoria o calabaza, que además benefician a la microbiota intestinal.

El huevo aporta proteínas de alto valor biológico, aunque también funcionan bien alternativas vegetales como el tempeh o el tofu. La quinoa, la avena, la fruta fresca y las semillas completan un menú liviano y nutritivo, sin resultar pesado ni demasiado calórico.

Cinco propuestas para preparar en casa

1. Ensalada de endivias y achicoria con tempeh, naranja y rúcula

Ingredientes:

4 endivias

4 naranjas

300 g de tempeh

75 g de hojas de achicoria

50 g de rúcula

1 cucharada de bayas de goji

2 cdtas. de tamari

Una pizca de cúrcuma molida

5 cdas. de aceite de oliva virgen extra

3 cdas. de zumo de naranja (sanguina, opcional)

Pimienta negra recién molida

1 cdta. de gomasio

Ensalada de endivias y achicoria con tempeh, naranja y rúcula.

Paso a paso:

Retirá las hojas exteriores de las endibias y la parte dura del tallo, y cortalas en rodajas gruesas. Pelá las naranjas, retirales la membrana blanca y trozealas. Poné las bayas de goji en remojo. Cortá el tempeh en dados, agregale el tamari mezclado con la cúrcuma y dejá que repose unos minutos. Mezclalo con las naranjas en un bol. Preparlá el aliño con el aceite de oliva, el zumo de naranja, la pimienta y el gomasio en un frasco con tapa; cerralo y agitalo enérgicamente. Volcá la salsa sobre la ensalada y remové bien. Cubrí el bol y guardalo en la heladera durante una hora. Sacá la ensalada de la heladera unos minutos antes de servir. Emplatá junto con la achicoria y la rúcula, y espolvoreá las bayas de goji escurridas.

2. Frittata de judías pintas y champiñones con cebolla caramelizada

Ingredientes:

5 cebollas rojas

16 tomates cherry

200 g de champiñones frescos

1 pimiento verde

200 g de judías pintas ya cocidas y escurridas

6 huevos medianos

125 ml de leche de almendras

1 diente de ajo

1 manojo de perejil fresco picado

Aceite de oliva virgen extra

Sal marina

Frittata de judías pintas y champiñones con cebolla caramelizada.

Paso a paso:

Cortá tres cebollas en juliana y dóralas a fuego lento en una sartén con aceite y una pizca de sal, hasta que se oscurezcan. Reservá. Cortá el resto de la cebolla, el pimiento verde y los champiñones. Sofreí la cebolla, sumá el pimiento y a los tres minutos agregá los tomates cherri; cociná todo cinco minutos más. En otra sartén, salteá los champiñones con el ajo a fuego fuerte y escurrilos para eliminar el agua. Calentá el horno a 180 ºC. Mezclá las verduras, los champiñones y las judías en un bol amplio. Batí los huevos con la leche de almendras, incorporalos a la mezcla y volcá todo en una fuente de horno aceitada. Horneá 20 minutos y serví cubierta con la cebolla caramelizada y el perejil.

3. Granola probiótica de kéfir de cabra con frutos silvestres y menta

Ingredientes:

50 g de copos de avena

80 g de almendras

30 g de coco laminado

20 g de semillas de sésamo negro

20 g de semillas de sésamo dorado

30 g de semillas de calabaza

15 g de semillas de lino

2 cucharaditas de miel

½ cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de aceite de sésamo

2 cucharaditas de aceite de coco virgen

2 clavos de olor

70 ml de agua

400 ml de kéfir de cabra cremoso

200 g de frutos silvestres (arándanos, moras, frambuesas)

Menta fresca

Granola probiótica de kéfir de cabra con frutos silvestres y menta.

Paso a paso:

Precalentá el horno a 160 ºC. Trozeá ligeramente las almendras. En un bol, combiná las almendras, el coco, la avena, las semillas de sésamo y de calabaza. Sumá los clavos de olor picados finamente, la canela y la miel. Agregá los aceites y mezclá bien para que los ingredientes secos se cubran de grasa. Incorporá el agua y repartí la mezcla de manera uniforme en una bandeja con papel sulfurizado. Horneá durante 20 minutos, removiendo cada tanto para que no se queme. Dejá enfriar, repartí en vasos y serví con el kéfir, los frutos silvestres y la menta fresca.

4. Tostadas de pan de centeno con revuelto de tofu y espárragos

Ingredientes:

4 rebanadas de pan de hogaza de centeno

400 g de tofu firme

2 dientes de ajo

Un manojo de espárragos verdes

2 aguacates

Vinagre de manzana

1 cucharadita de tamari

1 pimiento rojo mediano

½ cucharadita de cúrcuma molida

Pimienta negra molida

Sal negra kala namak

Aceite de oliva virgen extra

Tostadas de pan de centeno con revuelto de tofu y espárragos.

Paso a paso:

Escurrí el tofu y desmenuzalo con los dedos hasta lograr migas pequeñas. Cortá los espárragos y el pimiento rojo en trozos pequeños. Salteá los espárragos, el pimiento y el ajo picado con un chorrito de vinagre de manzana, hasta que los espárragos queden cocidos pero crocantes. Reservá. En la misma sartén, agregá más aceite y el tofu desmenuzado. Sumá la cúrcuma disuelta en el tamari y rehogá unos minutos hasta que dore. Incorporá las verduras reservadas y la sal negra, y salteá a fuego fuerte unos segundos más. Tostá el pan, cubrilo con láminas de aguacate y el revuelto de tofu, y espolvoreá pimienta negra recién molida.

5. Tarta vegetal sin huevo con calabacín, zanahoria, pimiento y puerro

Ingredientes (para 6 personas):

1 calabacín

1 zanahoria

1 pimiento amarillo

1 puerro

Sal marina y aceite de oliva virgen extra

1 cda. de semillas de sésamo negro

1 cda. de levadura nutricional

Cebollino fresco

Para la masa: 150 g de harina de trigo semiintegral, 40 ml de AOVE, 30 ml de cerveza 0,0 %, 30 ml de leche de soja, sal marina

Para el "huevo" vegano: 120 ml de agua, 80 g de AOVE, 60 g de harina de garbanzos, 60 g de harina de maíz

Tarta vegetal sin huevo con calabacín, zanahoria, pimiento y puerro.

Paso a paso: