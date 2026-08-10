Brunch en casa: 5 recetas fáciles que vas a querer probar
Propuestas equilibradas, con proteína vegetal y vegetales de estación, ideales para compartir en una mesa relajada el fin de semana.
El brunch combina lo mejor del desayuno y el almuerzo en una sola comida. Surge como una opción perfecta para los días en que nos levantamos tarde, no tenemos que salir corriendo y queremos disfrutar de una mesa completa sin apuro.
Cómo armar un brunch equilibrado
Un buen brunch combina platos salados y dulces para quedar satisfecho hasta la merienda. Conviene sumar alimentos ricos en fibra soluble, como manzanas, plátanos, avena, zanahoria o calabaza, que además benefician a la microbiota intestinal.
El huevo aporta proteínas de alto valor biológico, aunque también funcionan bien alternativas vegetales como el tempeh o el tofu. La quinoa, la avena, la fruta fresca y las semillas completan un menú liviano y nutritivo, sin resultar pesado ni demasiado calórico.
Cinco propuestas para preparar en casa
1. Ensalada de endivias y achicoria con tempeh, naranja y rúcula
Ingredientes:
- 4 endivias
- 4 naranjas
- 300 g de tempeh
- 75 g de hojas de achicoria
- 50 g de rúcula
- 1 cucharada de bayas de goji
- 2 cdtas. de tamari
- Una pizca de cúrcuma molida
- 5 cdas. de aceite de oliva virgen extra
- 3 cdas. de zumo de naranja (sanguina, opcional)
- Pimienta negra recién molida
- 1 cdta. de gomasio
Paso a paso:
- Retirá las hojas exteriores de las endibias y la parte dura del tallo, y cortalas en rodajas gruesas. Pelá las naranjas, retirales la membrana blanca y trozealas. Poné las bayas de goji en remojo.
- Cortá el tempeh en dados, agregale el tamari mezclado con la cúrcuma y dejá que repose unos minutos. Mezclalo con las naranjas en un bol.
- Preparlá el aliño con el aceite de oliva, el zumo de naranja, la pimienta y el gomasio en un frasco con tapa; cerralo y agitalo enérgicamente.
- Volcá la salsa sobre la ensalada y remové bien. Cubrí el bol y guardalo en la heladera durante una hora.
- Sacá la ensalada de la heladera unos minutos antes de servir. Emplatá junto con la achicoria y la rúcula, y espolvoreá las bayas de goji escurridas.
2. Frittata de judías pintas y champiñones con cebolla caramelizada
Ingredientes:
- 5 cebollas rojas
- 16 tomates cherry
- 200 g de champiñones frescos
- 1 pimiento verde
- 200 g de judías pintas ya cocidas y escurridas
- 6 huevos medianos
- 125 ml de leche de almendras
- 1 diente de ajo
- 1 manojo de perejil fresco picado
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal marina
Paso a paso:
- Cortá tres cebollas en juliana y dóralas a fuego lento en una sartén con aceite y una pizca de sal, hasta que se oscurezcan. Reservá.
- Cortá el resto de la cebolla, el pimiento verde y los champiñones. Sofreí la cebolla, sumá el pimiento y a los tres minutos agregá los tomates cherri; cociná todo cinco minutos más.
- En otra sartén, salteá los champiñones con el ajo a fuego fuerte y escurrilos para eliminar el agua.
- Calentá el horno a 180 ºC. Mezclá las verduras, los champiñones y las judías en un bol amplio.
- Batí los huevos con la leche de almendras, incorporalos a la mezcla y volcá todo en una fuente de horno aceitada.
- Horneá 20 minutos y serví cubierta con la cebolla caramelizada y el perejil.
3. Granola probiótica de kéfir de cabra con frutos silvestres y menta
Ingredientes:
- 50 g de copos de avena
- 80 g de almendras
- 30 g de coco laminado
- 20 g de semillas de sésamo negro
- 20 g de semillas de sésamo dorado
- 30 g de semillas de calabaza
- 15 g de semillas de lino
- 2 cucharaditas de miel
- ½ cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharadita de aceite de sésamo
- 2 cucharaditas de aceite de coco virgen
- 2 clavos de olor
- 70 ml de agua
- 400 ml de kéfir de cabra cremoso
- 200 g de frutos silvestres (arándanos, moras, frambuesas)
- Menta fresca
Paso a paso:
- Precalentá el horno a 160 ºC. Trozeá ligeramente las almendras.
- En un bol, combiná las almendras, el coco, la avena, las semillas de sésamo y de calabaza. Sumá los clavos de olor picados finamente, la canela y la miel.
- Agregá los aceites y mezclá bien para que los ingredientes secos se cubran de grasa.
- Incorporá el agua y repartí la mezcla de manera uniforme en una bandeja con papel sulfurizado.
- Horneá durante 20 minutos, removiendo cada tanto para que no se queme.
- Dejá enfriar, repartí en vasos y serví con el kéfir, los frutos silvestres y la menta fresca.
4. Tostadas de pan de centeno con revuelto de tofu y espárragos
Ingredientes:
- 4 rebanadas de pan de hogaza de centeno
- 400 g de tofu firme
- 2 dientes de ajo
- Un manojo de espárragos verdes
- 2 aguacates
- Vinagre de manzana
- 1 cucharadita de tamari
- 1 pimiento rojo mediano
- ½ cucharadita de cúrcuma molida
- Pimienta negra molida
- Sal negra kala namak
- Aceite de oliva virgen extra
Paso a paso:
- Escurrí el tofu y desmenuzalo con los dedos hasta lograr migas pequeñas.
- Cortá los espárragos y el pimiento rojo en trozos pequeños.
- Salteá los espárragos, el pimiento y el ajo picado con un chorrito de vinagre de manzana, hasta que los espárragos queden cocidos pero crocantes. Reservá.
- En la misma sartén, agregá más aceite y el tofu desmenuzado. Sumá la cúrcuma disuelta en el tamari y rehogá unos minutos hasta que dore.
- Incorporá las verduras reservadas y la sal negra, y salteá a fuego fuerte unos segundos más.
- Tostá el pan, cubrilo con láminas de aguacate y el revuelto de tofu, y espolvoreá pimienta negra recién molida.
5. Tarta vegetal sin huevo con calabacín, zanahoria, pimiento y puerro
Ingredientes (para 6 personas):
- 1 calabacín
- 1 zanahoria
- 1 pimiento amarillo
- 1 puerro
- Sal marina y aceite de oliva virgen extra
- 1 cda. de semillas de sésamo negro
- 1 cda. de levadura nutricional
- Cebollino fresco
- Para la masa: 150 g de harina de trigo semiintegral, 40 ml de AOVE, 30 ml de cerveza 0,0 %, 30 ml de leche de soja, sal marina
- Para el "huevo" vegano: 120 ml de agua, 80 g de AOVE, 60 g de harina de garbanzos, 60 g de harina de maíz
Paso a paso:
- Mezclá los ingredientes líquidos de la masa con sal y andá agregando harina hasta lograr una masa elástica que no se pegue. Dejá reposar media hora en un trapo húmedo.
- Salteá el puerro en rodajas, sumá el pimiento amarillo en daditos y luego el resto de las verduras. Cociná a fuego bajo con la olla tapada hasta que estén tiernas, y escurrilas.
- Precalentá el horno a 180 ºC. Estirá la masa en una tartera engrasada, pinchala con un tenedor, cubrila con garbanzos secos y horneá 10 minutos. Retirá los garbanzos.
- Batí los ingredientes del "huevo" vegano y mezclalo con las verduras y sal.
- Volcá la mezcla sobre la masa, sumá las semillas de sésamo y la levadura nutricional, y horneá al menos 35 minutos.