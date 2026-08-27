RIQUÍSIMO
Budín de remolacha y chocolate: la receta súper fácil para hacer a la hora de la merienda
Esta preparación combina la humedad de un budín casero con el sabor intenso del cacao amargo y el toque particular que aporta la remolacha a la masa.
Hay recetas que se ganan un lugar fijo en la cocina de casa, y el budín de remolacha y cacao es una de ellas. La combinación entre el vegetal y el chocolate no es casual: la remolacha aporta humedad natural a la masa y suaviza el sabor amargo del cacao, sin que su gusto se note en el resultado final.
El plato se destaca, además, por su simpleza. No hace falta experiencia previa en pastelería ni ingredientes difíciles de conseguir. Con un bowl, un batidor y una budinera alcanza para tener, en menos de una hora, una preparación que rinde para compartir en la merienda o cerrar el almuerzo con algo dulce.
Ingredientes para el budín de remolacha y cacao
Estas cantidades alcanzan para una budinera mediana:
- 2 huevos
- 100g de azúcar mascabo
- 130g de harina leudante (o harina de trigo + 1 cucharada de polvo de hornear)
- 30ml de aceite de girasol
- 100g de remolacha cocida y procesada
- 40g de cacao amargo
- 60ml de leche descremada
- 40g de chips de chocolate (opcional)
- Extracto de vainilla
Paso a paso: cómo hacer el budín de remolacha y cacao
- Colocar en un bowl los huevos, la vainilla y el azúcar mascabo. Mezclar hasta integrar bien.
- Añadir el aceite de girasol y la remolacha procesada. Batir hasta lograr una preparación uniforme.
- Sumar el cacao amargo y mezclar hasta que quede homogéneo.
- Incorporar la harina con movimientos envolventes, para que la masa no pierda aire.
- Si la mezcla está muy seca, agregar la leche de a poco. Puede que no haga falta usarla toda.
- Sumar los chips de chocolate e integrar con cuidado.
- Llevar a horno precalentado a 180° durante 30 a 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio.
Cómo conseguir un budín perfecto
Algunos tips ayudan a que la preparación salga perfecta desde el primer intento:
- Punto de cocción: Cada horno es distinto, así que conviene empezar a controlar desde los 30 minutos para que no se seque.
- Versión sin TACC: La harina leudante se puede reemplazar por una mezcla de harinas sin gluten aptas para repostería.
- Conservación: Se mantiene tierno hasta 3 días en un recipiente hermano, fuera de la heladera.
- Remolacha: conviene procesarla bien hasta lograr un puré fino, para que no queden trozos en la masa.