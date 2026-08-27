Budín de remolacha y chocolate: la receta súper fácil para hacer a la hora de la merienda

Hay recetas que se ganan un lugar fijo en la cocina de casa, y el budín de remolacha y cacao es una de ellas. La combinación entre el vegetal y el chocolate no es casual: la remolacha aporta humedad natural a la masa y suaviza el sabor amargo del cacao, sin que su gusto se note en el resultado final.

El plato se destaca, además, por su simpleza. No hace falta experiencia previa en pastelería ni ingredientes difíciles de conseguir. Con un bowl, un batidor y una budinera alcanza para tener, en menos de una hora, una preparación que rinde para compartir en la merienda o cerrar el almuerzo con algo dulce.

Ingredientes para el budín de remolacha y cacao

Estas cantidades alcanzan para una budinera mediana:

2 huevos

huevos 100g de azúcar mascabo

de azúcar mascabo 130g de harina leudante (o harina de trigo + 1 cucharada de polvo de hornear)

de harina leudante (o harina de trigo + 1 cucharada de polvo de hornear) 30ml de aceite de girasol

de aceite de girasol 100g de remolacha cocida y procesada

de remolacha cocida y procesada 40g de cacao amargo

de cacao amargo 60ml de leche descremada

de leche descremada 40g de chips de chocolate (opcional)

de chips de chocolate (opcional) Extracto de vainilla

Cómo preparar un delicioso y saludable budín de remolacha y chocolate.

Paso a paso: cómo hacer el budín de remolacha y cacao

Colocar en un bowl los huevos, la vainilla y el azúcar mascabo. Mezclar hasta integrar bien. Añadir el aceite de girasol y la remolacha procesada. Batir hasta lograr una preparación uniforme. Sumar el cacao amargo y mezclar hasta que quede homogéneo. Incorporar la harina con movimientos envolventes, para que la masa no pierda aire. Si la mezcla está muy seca, agregar la leche de a poco. Puede que no haga falta usarla toda. Sumar los chips de chocolate e integrar con cuidado. Llevar a horno precalentado a 180° durante 30 a 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga limpio.

Cómo conseguir un budín perfecto

Algunos tips ayudan a que la preparación salga perfecta desde el primer intento: