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Sábado, 15 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
EXQUISITO

Budín "nube" de queso: la receta perfecta y liviana para acompañar los mates

Una preparación suave, esponjosa y fácil de hacer que combina el sabor del queso con una textura increíblemente suave. Lleva pocos ingredientes y es ideal para disfrutar en una merienda casera junto a unos buenos mates.

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A la hora de preparar algo rico para acompañar los mates, los budines siempre son una opción práctica y rendidora. Además, permiten salir de las versiones más tradicionales y sumar ingredientes que aporten un sabor diferente sin complicar demasiado la receta.

En esta oportunidad, el budín "nube" de queso se destaca por su textura suave y esponjosa, que prácticamente se deshace en la boca. Es una receta sencilla, con pocos ingredientes y perfecta para disfrutar recién hecha o guardar para tener algo casero durante varios días.

¿Cómo preparar un buen budín salado con textura de nube y sabor a queso?

¿Cómo preparar un buen budín salado con textura de nube y sabor a queso?

¿Cómo preparar un buen budín salado con textura de nube y sabor a queso?

El queso le aporta un sabor suave y ligeramente salado que combina muy bien con la textura aireada de la preparación. Además, es una receta que no requiere técnicas complicadas: con algunos pasos sencillos y una cocción adecuada se puede conseguir un budín casero, húmedo por dentro y con una superficie dorada.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 150 gramos de queso crema
  • 100 gramos de queso rallado
  • 100 ml de leche
  • 150 gramos de harina leudante
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 50 ml de aceite
  • 1 pizca de sal
  • Pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de orégano, opcional


Preparación

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Mientras toma temperatura, enmantecar y enharinar una budinera o cubrirla con papel manteca para evitar que la preparación se pegue.
  2. Separar las claras de las yemas. Colocar las yemas en un bowl y batirlas junto con el queso crema hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
  3. Incorporar el aceite y la leche de a poco, mientras se continúa mezclando. Agregar el queso rallado y condimentar con una pizca de sal, pimienta y, si se desea, orégano.
  4. Tamizar la harina junto con el polvo de hornear e incorporarlos a la preparación. Mezclar suavemente hasta integrar todos los ingredientes y conseguir una masa uniforme.
  5. En otro recipiente, batir las claras hasta obtener una espuma firme. Este paso es importante para conseguir la textura liviana característica del budín "nube".
  6. Incorporar las claras batidas a la mezcla anterior en dos o tres tandas. Hacerlo con movimientos envolventes y suaves para evitar que pierdan demasiado aire.
  7. Volcar la preparación en la budinera y llevar al horno durante aproximadamente 35 a 40 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  8. Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Se puede servir tibio o a temperatura ambiente, acompañado de mate, café o la infusión que más te guste.
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