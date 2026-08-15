Budín "nube" de queso: la receta perfecta y liviana para acompañar los mates

A la hora de preparar algo rico para acompañar los mates, los budines siempre son una opción práctica y rendidora. Además, permiten salir de las versiones más tradicionales y sumar ingredientes que aporten un sabor diferente sin complicar demasiado la receta.

En esta oportunidad, el budín "nube" de queso se destaca por su textura suave y esponjosa, que prácticamente se deshace en la boca. Es una receta sencilla, con pocos ingredientes y perfecta para disfrutar recién hecha o guardar para tener algo casero durante varios días.

¿Cómo preparar un buen budín salado con textura de nube y sabor a queso?

¿Cómo preparar un buen budín salado con textura de nube y sabor a queso?

El queso le aporta un sabor suave y ligeramente salado que combina muy bien con la textura aireada de la preparación. Además, es una receta que no requiere técnicas complicadas: con algunos pasos sencillos y una cocción adecuada se puede conseguir un budín casero, húmedo por dentro y con una superficie dorada.

Ingredientes

3 huevos

150 gramos de queso crema

100 gramos de queso rallado

100 ml de leche

150 gramos de harina leudante

1 cucharadita de polvo de hornear

50 ml de aceite

1 pizca de sal

Pimienta a gusto

1 cucharadita de orégano, opcional





Preparación