Budín "nube" de queso: la receta perfecta y liviana para acompañar los mates
Una preparación suave, esponjosa y fácil de hacer que combina el sabor del queso con una textura increíblemente suave. Lleva pocos ingredientes y es ideal para disfrutar en una merienda casera junto a unos buenos mates.
A la hora de preparar algo rico para acompañar los mates, los budines siempre son una opción práctica y rendidora. Además, permiten salir de las versiones más tradicionales y sumar ingredientes que aporten un sabor diferente sin complicar demasiado la receta.
En esta oportunidad, el budín "nube" de queso se destaca por su textura suave y esponjosa, que prácticamente se deshace en la boca. Es una receta sencilla, con pocos ingredientes y perfecta para disfrutar recién hecha o guardar para tener algo casero durante varios días.
¿Cómo preparar un buen budín salado con textura de nube y sabor a queso?
El queso le aporta un sabor suave y ligeramente salado que combina muy bien con la textura aireada de la preparación. Además, es una receta que no requiere técnicas complicadas: con algunos pasos sencillos y una cocción adecuada se puede conseguir un budín casero, húmedo por dentro y con una superficie dorada.
Ingredientes
- 3 huevos
- 150 gramos de queso crema
- 100 gramos de queso rallado
- 100 ml de leche
- 150 gramos de harina leudante
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 50 ml de aceite
- 1 pizca de sal
- Pimienta a gusto
- 1 cucharadita de orégano, opcional
Preparación
- Precalentar el horno a 180 °C. Mientras toma temperatura, enmantecar y enharinar una budinera o cubrirla con papel manteca para evitar que la preparación se pegue.
- Separar las claras de las yemas. Colocar las yemas en un bowl y batirlas junto con el queso crema hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
- Incorporar el aceite y la leche de a poco, mientras se continúa mezclando. Agregar el queso rallado y condimentar con una pizca de sal, pimienta y, si se desea, orégano.
- Tamizar la harina junto con el polvo de hornear e incorporarlos a la preparación. Mezclar suavemente hasta integrar todos los ingredientes y conseguir una masa uniforme.
- En otro recipiente, batir las claras hasta obtener una espuma firme. Este paso es importante para conseguir la textura liviana característica del budín "nube".
- Incorporar las claras batidas a la mezcla anterior en dos o tres tandas. Hacerlo con movimientos envolventes y suaves para evitar que pierdan demasiado aire.
- Volcar la preparación en la budinera y llevar al horno durante aproximadamente 35 a 40 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de desmoldar. Se puede servir tibio o a temperatura ambiente, acompañado de mate, café o la infusión que más te guste.