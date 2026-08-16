Cakepops de chocolate: divertida y sencilla receta para hacer con los más chicos
Una preparación fácil, rica y perfecta para compartir en familia. Con pocos ingredientes, estos cakepops de chocolate son ideales para que los niños puedan divertirse en la cocina.
A veces, preparar algo rico en casa puede convertirse en un plan mucho más divertido cuando los más chicos también pueden participar. No hace falta pensar en recetas complicadas, ya que con ingredientes simples y un poco de creatividad se puede armar una merienda especial para compartir y disfrutar en familia.
Una de las opciones que cumple con todos esos requisitos para disfrutar en el día del ñiño son los cakepops de chocolate, pequeños bocados dulces que se pueden decorar de muchas maneras. Además de ser fáciles de preparar, permiten que los chicos se involucren en distintas partes de la receta y se diviertan creando sus propias versiones.
¿Cómo preparar de forma correcta los cakepops de chocolate?
Los cakepops de chocolate son pequeños bocados dulces hechos a base de bizcochuelo o torta desmenuzada, que se mezcla con algún ingrediente cremoso para formar una masa fácil de moldear. Luego se arman en forma de bolitas, se colocan en palitos y se cubren con chocolate derretido, glasé o diferentes toppings para darles un toque más divertido y colorido.
Ingredientes
- 300 gramos de bizcochuelo de chocolate
- 100 gramos de dulce de leche
- 200 gramos de chocolate cobertura
- 1 cucharada de crema de leche, opcional
- Palitos de brochettes
- Granas, confites o chips de colores para decorar
Preparación
- Colocar el bizcochuelo de chocolate en un bowl y desarmarlo con las manos hasta obtener migas pequeñas y parejas.
- Agregar el dulce de leche de a poco y mezclar hasta conseguir una preparación húmeda y compacta que pueda moldearse fácilmente. Es importante no incorporar todo de una vez para evitar que quede demasiado blanda.
- Tomar pequeñas porciones de la mezcla y formar bolitas con las manos, procurando que tengan un tamaño similar. Colocarlas sobre una bandeja y llevarlas a la heladera durante unos 30 minutos para que tomen firmeza.
- Derretir una pequeña cantidad del chocolate cobertura. Mojar apenas la punta de cada palito en el chocolate e introducirla en una de las bolitas. Volver a llevar a la heladera durante unos minutos para que el chocolate se endurezca y ayude a sostenerlas.
- Derretir el resto del chocolate a baño María o en el microondas, en intervalos cortos para evitar que se queme. Sumergir cada uno hasta cubrirlo por completo y dejar escurrir el excedente.
- Antes de que el chocolate se endurezca, agregar granas, confites, chips de colores o cualquier decoración que les guste. Esta es la parte ideal para que los más chicos puedan participar y armar sus propios diseños.
- Colocar los cakepops en posición vertical y llevarlos nuevamente a la heladera hasta que la cobertura quede completamente firme. Una vez listos, ya están preparados para servir.