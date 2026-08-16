Cakepops de chocolate: divertida y sencilla receta para hacer con los más chicos

A veces, preparar algo rico en casa puede convertirse en un plan mucho más divertido cuando los más chicos también pueden participar. No hace falta pensar en recetas complicadas, ya que con ingredientes simples y un poco de creatividad se puede armar una merienda especial para compartir y disfrutar en familia.

Una de las opciones que cumple con todos esos requisitos para disfrutar en el día del ñiño son los cakepops de chocolate, pequeños bocados dulces que se pueden decorar de muchas maneras. Además de ser fáciles de preparar, permiten que los chicos se involucren en distintas partes de la receta y se diviertan creando sus propias versiones.

¿Cómo preparar de forma correcta los cakepops de chocolate?





¿Cómo preparar de forma correcta los cakepops de chocolate?

Los cakepops de chocolate son pequeños bocados dulces hechos a base de bizcochuelo o torta desmenuzada, que se mezcla con algún ingrediente cremoso para formar una masa fácil de moldear. Luego se arman en forma de bolitas, se colocan en palitos y se cubren con chocolate derretido, glasé o diferentes toppings para darles un toque más divertido y colorido.

Ingredientes

300 gramos de bizcochuelo de chocolate

100 gramos de dulce de leche

200 gramos de chocolate cobertura

1 cucharada de crema de leche, opcional

Palitos de brochettes

Granas, confites o chips de colores para decorar





Preparación