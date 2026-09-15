Calzone con tapa de pascualina: una receta fácil que te salva la cena en pocos minutos

Una tapa de pascualina que quedó en la heladera y unos pocos ingredientes pueden convertirse en la base de una comida completamente diferente.

El calzone tiene una gran ventaja: el relleno puede adaptarse a lo que haya disponible en casa y combinarse de múltiples maneras según los gustos del hogar.

El calzone casero es una alternativa sencilla para aprovechar una masa de tarta y preparar una comida rica sin demasiado trabajo.

Ingredientes para el calzone

1 tapa de pascualina.

150 gramos de jamón cocido.

200 gramos de mozzarella.

1 tomate.

2 cucharadas de salsa de tomate.

1 huevo.

Orégano a gusto.

Pimienta a gusto.

Aceitunas, opcional.

Semillas de sésamo, opcional.

Con una tapa de pascualina y algunos ingredientes básicos se puede preparar un calzone abundante sin necesidad de hacer la masa desde cero.

Preparación paso a paso

Retirar la tapa de pascualina de la heladera unos minutos antes de comenzar, para que resulte más fácil manipularla sin que se rompa. Mientras tanto, precalentar el horno a 200 grados y preparar una fuente con papel manteca o apenas aceitada. Extender la masa y colocar salsa de tomate únicamente sobre una de las mitades, dejando aproximadamente dos centímetros libres alrededor del borde. Distribuir por encima el jamón cocido, la mozzarella cortada o rallada y algunas rodajas finas de tomate. Agregar orégano, pimienta y, si te gustan, algunas aceitunas. Es importante no excederse con la cantidad de relleno, ya que podría dificultar el cierre y provocar que el queso se escape durante la cocción. Doblar la mitad de la masa que quedó libre sobre el relleno hasta formar una medialuna. Presionar los bordes con los dedos y realizar un repulgue similar al de una empanada. Otra alternativa es sellarlos cuidadosamente con un tenedor. Colocar el calzone sobre la fuente, pincelar toda la superficie con huevo batido y, opcionalmente, agregar semillas. Realizar dos pequeños cortes en la parte superior para permitir que salga el vapor. Llevar al horno durante aproximadamente 20 a 25 minutos, o hasta observar que la superficie está bien dorada. Una vez listo, dejar reposar unos cinco minutos antes de cortarlo para evitar que el relleno se desarme.

El relleno se coloca sobre una mitad de la masa antes de doblarla y sellar cuidadosamente todos los bordes.

Consejos para que el calzone quede perfecto