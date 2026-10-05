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Lunes, 5 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
DELICIOSAS

Canastitas dulces con tapas de empanadas: se hacen en pocos minutos y son irresistibles

Con pocos ingredientes y una preparación muy sencilla, esta opción combina una base crocante con un relleno cremoso de dulce de leche.

Maia Burczynsky
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La merienda es uno de esos momentos del día ideales para darse un gusto y acompañar el mate, el café o una infusión con algo rico.

Un acompañante infalible pueden ser las canastitas dulces, una receta dulce, sencilla y con pocos ingredientes.

&nbsp;Canastitas dulces con tapas de empanadas: una receta fácil y deliciosa para la merienda.
 Canastitas dulces con tapas de empanadas: una receta fácil y deliciosa para la merienda.

Ingredientes para las canastitas dulces

  • 12 tapas de empanadas hojaldradas.
  • 300 gramos de dulce de leche, aproximadamente.
  • Coco rallado, cantidad necesaria.
  • Confites de chocolate, cantidad necesaria.
  • Almíbar, cantidad necesaria.
  • Manteca o aceite para los moldes.

    • &nbsp;Con tapas de empanadas, dulce de leche, coco rallado y algunos confites se puede preparar una merienda diferente.
     Con tapas de empanadas, dulce de leche, coco rallado y algunos confites se puede preparar una merienda diferente.

    Paso a paso

    1. Preparar los moldes:

    • Precalentar el horno a temperatura media
    • Enmantecar ligeramente un molde para muffins. Esto permitirá que las canastitas mantengan su forma durante la cocción y puedan retirarse fácilmente.

    2. Dar forma a las canastitas: 

    • Colocar cuidadosamente una tapa de empanada dentro de cada cavidad del molde. 
    • Presionar suavemente el centro y acomodar los bordes hacia arriba hasta obtener una pequeña canasta.

    3. Pinchar la masa: 

    • Con ayuda de un tenedor, realizar algunos pinchazos sobre la base. Este paso ayuda a evitar que el centro se infle demasiado durante la cocción.

    4. Llevar al horno: 

    • Cocinar durante aproximadamente 10 minutos o hasta que la masa esté dorada y crocante. El tiempo puede variar según la potencia de cada horno. 

    5. Dejar enfriar: 

    • Retirar las bases del molde con cuidado y esperar unos minutos antes de rellenarlas. Es importante que estén frías para que conserven mejor su textura.

    6. Rellenar: 

    • Colocar una porción generosa de dulce de leche en el interior de cada canastita.

    7. Decorar: 

    • Pincelar ligeramente los bordes con almíbar, espolvorear con coco rallado y terminar con algunos confites de chocolate

    &nbsp;Las tapas se acomodan en un molde para muffins y se hornean hasta conseguir una textura dorada y crocante.&nbsp;
     Las tapas se acomodan en un molde para muffins y se hornean hasta conseguir una textura dorada y crocante. 

    Consejos para que las canastitas dulces queden perfectas

    Para conseguir una masa dorada y crocante, es importante precalentar bien el horno y pinchar ligeramente la base antes de cocinarla. 

    Además, conviene dejar enfriar las canastitas antes de incorporar el dulce de leche o el relleno elegido para evitar que pierdan firmeza.

    A la hora de decorar, las posibilidades son muchas. Además de coco rallado y confites, se pueden sumar chips de chocolate, frutos secos picados, granas o chocolate derretido. 

    También es posible reemplazar el dulce de leche por crema pastelera, ganache o alguna mermelada para preparar diferentes versiones con una misma receta.

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