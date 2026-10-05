Canastitas dulces con tapas de empanadas: se hacen en pocos minutos y son irresistibles

La merienda es uno de esos momentos del día ideales para darse un gusto y acompañar el mate, el café o una infusión con algo rico.

Un acompañante infalible pueden ser las canastitas dulces, una receta dulce, sencilla y con pocos ingredientes.

Canastitas dulces con tapas de empanadas: una receta fácil y deliciosa para la merienda.

Ingredientes para las canastitas dulces





12 tapas de empanadas hojaldradas.

300 gramos de dulce de leche, aproximadamente.

Coco rallado, cantidad necesaria.

Confites de chocolate, cantidad necesaria.

Almíbar, cantidad necesaria.

Manteca o aceite para los moldes.

Con tapas de empanadas, dulce de leche, coco rallado y algunos confites se puede preparar una merienda diferente.

Paso a paso





1. Preparar los moldes:

Precalentar el horno a temperatura media .

. Enmantecar ligeramente un molde para muffins. Esto permitirá que las canastitas mantengan su forma durante la cocción y puedan retirarse fácilmente.

2. Dar forma a las canastitas:

Colocar cuidadosamente una tapa de empanada dentro de cada cavidad del molde.

una tapa de empanada dentro de cada cavidad del molde. Presionar suavemente el centro y acomodar los bordes hacia arriba hasta obtener una pequeña canasta.

3. Pinchar la masa:

Con ayuda de un tenedor, realizar algunos pinchazos sobre la base. Este paso ayuda a evitar que el centro se infle demasiado durante la cocción.

4. Llevar al horno:

Cocinar durante aproximadamente 10 minutos o hasta que la masa esté dorada y crocante. El tiempo puede variar según la potencia de cada horno.

5. Dejar enfriar:

Retirar las bases del molde con cuidado y esperar unos minutos antes de rellenarlas. Es importante que estén frías para que conserven mejor su textura.

6. Rellenar:

Colocar una porción generosa de dulce de leche en el interior de cada canastita.

7. Decorar:

Pincelar ligeramente los bordes con almíbar, espolvorear con coco rallado y terminar con algunos confites de chocolate.

Las tapas se acomodan en un molde para muffins y se hornean hasta conseguir una textura dorada y crocante.

Consejos para que las canastitas dulces queden perfectas





Para conseguir una masa dorada y crocante, es importante precalentar bien el horno y pinchar ligeramente la base antes de cocinarla.

Además, conviene dejar enfriar las canastitas antes de incorporar el dulce de leche o el relleno elegido para evitar que pierdan firmeza.

A la hora de decorar, las posibilidades son muchas. Además de coco rallado y confites, se pueden sumar chips de chocolate, frutos secos picados, granas o chocolate derretido.

También es posible reemplazar el dulce de leche por crema pastelera, ganache o alguna mermelada para preparar diferentes versiones con una misma receta.