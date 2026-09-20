Canelones de calabaza y choclo: fáciles, cremosos y sin prender el horno

Los canelones de calabaza y choclo son una opción diferente a los tradicionales de pasta y mucho más fáciles de preparar. Usando masa de tarta se arman en un par de pasos y, además, no requieren horno para quedar listos.

El relleno tiene una consistencia bien cremosa que se combina con el dulzor suave de los vegetales, dando como resultado un plato rendidor y reconfortante. También es una receta flexible, que se puede modificar según los ingredientes de tu heladera.

¿Cómo preparar canelones de calabaza y choclo sin horno?





¿Cómo preparar canelones de calabaza y choclo sin horno?

Ingredientes

1 paquete de masa de tarta

500 gramos de calabaza

1 lata de choclo

1 cebolla

2 cucharadas de queso crema

100 gramos de queso cremoso o muzzarella

2 cucharadas de queso rallado

1 cucharada de aceite

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Salsa de tomate, cantidad necesaria

Paso a paso