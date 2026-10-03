Carne tiernizada con verduritas y salsas: una receta perfecta para preparar sándwiches

Cuando se busca una comida rica, abundante y fácil de preparar, los sándwiches aparecen como una alternativa que admite innumerables combinaciones.

Una excelente alternativa es preparar carne tiernizada salteada con verduras, acompañada por diferentes salsas que aportan cremosidad.

Además, la preparación permite jugar con los ingredientes y aprovechar lo que haya disponible en la heladera.

Tostar ligeramente el pan y evitar cocinar demasiado la carne ayuda a conseguir un mejor resultado.

Ingredientes para 4 sándwiches grandes





600 gramos de carne vacuna tiernizada.

1 cebolla.

1 morrón rojo.

1 morrón verde.

1 zanahoria.

1 diente de ajo.

2 cucharadas de aceite.

Sal y pimienta.

1 cucharadita de pimentón.

4 panes tipo francés, ciabatta o similar.

2 cucharadas de mayonesa.

1 cucharada de mostaza.

2 cucharadas de salsa barbacoa.

Queso en fetas, opcional.





Carne tiernizada, verduras frescas, condimentos y diferentes salsas forman la base de esta preparación.

Paso a paso de la preparación

Cortar la carne en tiras finas y reservar. Lavar las verduras y cortar la cebolla y los morrones en juliana, mientras que la zanahoria puede rallarse gruesa o cortarse en bastones delgados. Calentar una sartén amplia o plancha con el aceite. Cuando alcance una temperatura alta, incorporar la carne y cocinar durante algunos minutos hasta que quede bien dorada por fuera. Retirar momentáneamente la carne y, en la misma sartén, agregar la cebolla, los morrones, la zanahoria y el ajo picado. Saltear hasta que las verduras estén cocidas, pero conserven cierta firmeza. Volver a incorporar la carne, condimentar con sal, pimienta y pimentón y mezclar durante unos minutos para integrar todos los sabores. Finalmente, sumar la barbacoa y una pequeña cantidad de mostaza. Cocinar brevemente hasta obtener una preparación húmeda y sabrosa. Abrir los panes y, si se desea, tostarlos ligeramente. Untar una de las caras con mayonesa, colocar una porción generosa de la preparación y terminar con queso. También se puede agregar un poco más de salsa antes de cerrar.

La clave está en saltear los ingredientes y combinarlos al final para conseguir un relleno bien jugoso.

Consejos para que los sándwiches queden perfectos

Para conseguir una carne jugosa, es importante cocinarla a fuego fuerte y durante poco tiempo antes de incorporar nuevamente las verduras. Una cocción excesiva puede hacer que pierda humedad.

Las salsas también pueden modificarse a gusto: se puede combinar mayonesa con mostaza, barbacoa, salsa criolla o algún aderezo picante. Otro truco es calentar el pan unos minutos antes de armarlo para conseguir un exterior ligeramente crocante sin perder la miga tierna.