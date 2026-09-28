Cheesecake salado: la receta fácil y original que se convierte en protagonista de cualquier mesa

El cheesecake salado es una alternativa original para quienes buscan salir de las preparaciones tradicionales sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Inspirado en el clásico postre, conserva su característica textura cremosa, pero reemplaza el dulzor por una combinación de quesos, hierbas y otros pocos ingredientes.

Además, su elaboración es sencilla y permite incorporar diferentes sabores según las preferencias de cada comensal.

Respetar los tiempos de cocción y refrigeración es fundamental para conseguir una textura suave y evitar que el cheesecake se desarme al cortarlo.

Ingredientes





Para la base

200 gramos de galletitas saladas tipo crackers.

80 gramos de manteca derretida.

1 cucharadita de orégano seco.

Para el relleno

400 gramos de queso crema firme.

200 gramos de ricota bien escurrida.

3 huevos.

80 gramos de queso parmesano rallado.

2 cucharadas de crema de leche.

1 cucharada de fécula de maíz.

1 diente de ajo picado.

Sal y pimienta a gusto.

Perejil, ciboulette u orégano a gusto.

Para decorar

Tomates cherry.

Hojas de albahaca fresca.

Un chorrito de aceite de oliva.

Queso crema, ricota, huevos y galletitas saladas son algunos de los ingredientes necesarios para preparar esta versión diferente del clásico cheesecake.

Preparación paso a paso





1. Preparar la base

Triturar las galletitas saladas hasta obtener una textura similar a la arena. Se puede utilizar una procesadora o colocarlas dentro de una bolsa y aplastarlas con un palo de amasar.

2. Incorporar la manteca

Mezclar las migas con la manteca derretida y el orégano hasta conseguir una preparación húmeda. Debe poder compactarse al presionarla con una cuchara.

3. Formar la base

Distribuir la mezcla en un molde desmontable de aproximadamente 20 centímetros, previamente enmantecado o forrado con papel manteca. Presionar bien para formar una superficie uniforme.

4. Llevar al horno

Cocinar la base durante 8 a 10 minutos a 180 grados. Retirar y dejar entibiar mientras se prepara el relleno.

5. Mezclar los quesos

En un recipiente amplio, colocar el queso crema, la ricota escurrida y el parmesano rallado. Integrar con una espátula o batidor de mano hasta obtener una consistencia homogénea.

6. Incorporar los huevos

Añadirlos de a uno, mezclando suavemente después de cada incorporación. Evitar batir demasiado para no introducir aire en exceso.

7. Condimentar

Agregar la crema de leche, la fécula de maíz, el ajo picado, las hierbas, la sal y la pimienta. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

8. Armar el cheesecake

Volcar el relleno sobre la base precocida y alisar la superficie con una espátula.

9. Hornear

Llevar al horno precalentado a 160 grados durante aproximadamente 45 a 55 minutos. La preparación estará lista cuando los bordes se encuentren firmes y el centro conserve un movimiento suave.

10. Dejar enfriar

Apagar el horno y dejar el cheesecake adentro durante unos 20 minutos, con la puerta entreabierta. Luego, retirar y esperar hasta que alcance temperatura ambiente.

11. Refrigerar y decorar

Llevar a la heladera durante al menos dos horas. Antes de servir, desmoldar cuidadosamente y decorar con tomates cherry, albahaca fresca y un chorrito de aceite de oliva.

La preparación requiere una base de galletitas trituradas y un relleno de quesos que se cocina a temperatura moderada hasta alcanzar una consistencia firme.

Consejos para lograr un cheesecake salado perfecto