SABOR ÚNICO
Cheesecake salado: la receta fácil y original que se convierte en protagonista de cualquier mesa
Con una base crocante y un relleno súper cremoso de quesos, esta preparación es ideal para sorprender con una alternativa diferente, tanto en el almuerzo como en la cena o picada.
El cheesecake salado es una alternativa original para quienes buscan salir de las preparaciones tradicionales sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
Inspirado en el clásico postre, conserva su característica textura cremosa, pero reemplaza el dulzor por una combinación de quesos, hierbas y otros pocos ingredientes.
Además, su elaboración es sencilla y permite incorporar diferentes sabores según las preferencias de cada comensal.
Ingredientes
Para la base
- 200 gramos de galletitas saladas tipo crackers.
- 80 gramos de manteca derretida.
- 1 cucharadita de orégano seco.
Para el relleno
- 400 gramos de queso crema firme.
- 200 gramos de ricota bien escurrida.
- 3 huevos.
- 80 gramos de queso parmesano rallado.
- 2 cucharadas de crema de leche.
- 1 cucharada de fécula de maíz.
- 1 diente de ajo picado.
- Sal y pimienta a gusto.
- Perejil, ciboulette u orégano a gusto.
Para decorar
- Tomates cherry.
- Hojas de albahaca fresca.
- Un chorrito de aceite de oliva.
Preparación paso a paso
1. Preparar la base
- Triturar las galletitas saladas hasta obtener una textura similar a la arena. Se puede utilizar una procesadora o colocarlas dentro de una bolsa y aplastarlas con un palo de amasar.
2. Incorporar la manteca
- Mezclar las migas con la manteca derretida y el orégano hasta conseguir una preparación húmeda. Debe poder compactarse al presionarla con una cuchara.
3. Formar la base
- Distribuir la mezcla en un molde desmontable de aproximadamente 20 centímetros, previamente enmantecado o forrado con papel manteca. Presionar bien para formar una superficie uniforme.
4. Llevar al horno
- Cocinar la base durante 8 a 10 minutos a 180 grados. Retirar y dejar entibiar mientras se prepara el relleno.
5. Mezclar los quesos
- En un recipiente amplio, colocar el queso crema, la ricota escurrida y el parmesano rallado. Integrar con una espátula o batidor de mano hasta obtener una consistencia homogénea.
6. Incorporar los huevos
- Añadirlos de a uno, mezclando suavemente después de cada incorporación. Evitar batir demasiado para no introducir aire en exceso.
7. Condimentar
- Agregar la crema de leche, la fécula de maíz, el ajo picado, las hierbas, la sal y la pimienta. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
8. Armar el cheesecake
- Volcar el relleno sobre la base precocida y alisar la superficie con una espátula.
9. Hornear
- Llevar al horno precalentado a 160 grados durante aproximadamente 45 a 55 minutos. La preparación estará lista cuando los bordes se encuentren firmes y el centro conserve un movimiento suave.
10. Dejar enfriar
- Apagar el horno y dejar el cheesecake adentro durante unos 20 minutos, con la puerta entreabierta. Luego, retirar y esperar hasta que alcance temperatura ambiente.
11. Refrigerar y decorar
- Llevar a la heladera durante al menos dos horas. Antes de servir, desmoldar cuidadosamente y decorar con tomates cherry, albahaca fresca y un chorrito de aceite de oliva.
Consejos para lograr un cheesecake salado perfecto
- Escurrir bien la ricota: eliminar el exceso de líquido evita que el relleno quede demasiado húmedo.
- Utilizar ingredientes a temperatura ambiente: facilita la integración de los quesos y permite conseguir una textura más uniforme.
- Evitar el exceso de sal: el parmesano y las galletitas ya aportan sabor, por lo que conviene condimentar con moderación.
- No excederse con la cocción: el centro debe conservar una ligera oscilación al retirar la preparación del horno. Terminará de afirmarse durante el enfriamiento.
- Respetar el reposo: la refrigeración permite que el cheesecake adquiera consistencia y pueda cortarse sin desarmarse.
- Personalizar el relleno: se pueden incorporar espinaca cocida y bien escurrida, tomates secos picados, aceitunas o cebolla caramelizada.