Cómo hacer la tarta agridulce de pera y roquefort que sorprende a todos por su sabor

Las tartas saladas son una alternativa práctica para resolver cualquier comida sin demasiadas complicaciones.

Su versatilidad permite combinar distintos ingredientes y conseguir preparaciones sabrosas que pueden disfrutarse tanto calientes como frías.

Entre las opciones más originales, la tarta de pera y roquefort reúne la suavidad de la fruta con el carácter intenso del queso azul, logrando un equilibrio que sorprende desde el primer bocado.

Además, puede servirse como plato principal, acompañarse con una ensalada, cortarse en pequeñas porciones para compartir durante una picada o ser la compañía de una merienda distinta.

Elegir peras firmes y precocinar la base son dos claves para lograr una tarta sabrosa, con una textura equilibrada y una masa crocante.

Ingredientes para la tarta de pera y roquefort

1 tapa de masa para tarta, preferentemente hojaldrada.

2 peras medianas, maduras pero firmes.

150 gramos de queso roquefort o queso azul.

2 huevos.

150 mililitros de crema de leche.

100 gramos de queso mozzarella o cremoso.

1 cebolla mediana (opcional).

1 cucharada de manteca o aceite de oliva.

Sal y pimienta a gusto.

1 puñado de nueces picadas (opcional).

1 cucharadita de miel (opcional).

Las peras, el roquefort y la crema de leche son los protagonistas de esta receta que combina sabores dulces y salados.

Preparación paso a paso





1. Preparar las peras

Lavar las frutas, retirar el corazón y cortarlas en láminas finas. Si la cáscara está en buen estado, puede dejarse para aportar textura.

Reservar y rociar con unas gotas de limón para evitar que se oxiden.





Cortar en juliana y saltearla en una sartén con manteca o aceite de oliva, a fuego bajo, durante unos 10 minutos.

Cocinar hasta que quede tierna y ligeramente dorada. Este ingrediente es opcional, pero aporta profundidad al sabor.





En un recipiente, batir los huevos junto con la crema de leche.

Incorporar el roquefort desmenuzado y la mozzarella cortada en pequeños cubos.

Agregar pimienta y, si fuera necesario, una pizca de sal. Tener en cuenta que el queso azul ya tiene un sabor salado intenso.





Precalentar el horno a 180 grados. Colocar la masa en una tartera de aproximadamente 24 centímetros, previamente aceitada.

Pinchar la superficie con un tenedor y llevar al horno durante 8 minutos para realizar una precocción que ayude a mantener la base crocante.





Retirar la masa del horno y distribuir la cebolla sobre la base.

Verter la preparación de huevos y quesos, procurando que quede bien repartida.

Acomodar las láminas de pera por encima, formando un abanico o círculos superpuestos.





Llevar nuevamente al horno durante 25 a 30 minutos, o hasta que el relleno esté firme y los bordes adquieran un tono dorado.

Si se desea, incorporar las nueces picadas durante los últimos minutos de cocción.





Retirar del horno y esperar entre 5 y 10 minutos antes de cortar.

Para intensificar el contraste agridulce, se puede agregar un hilo de miel justo antes de servir.

La preparación consiste en distribuir el relleno cremoso sobre la masa, acomodar las frutas y hornear hasta conseguir una superficie dorada.

Consejos para que la tarta de pera y roquefort quede perfecta