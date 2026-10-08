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Jueves, 8 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
BOMBA

Cómo hacer la tarta Banoffe exprés, un manjar con bananas, dulce de leche y crema

La tarta Banoffe es uno de esos postres ideales para quienes disfrutan las preparaciones dulces y buscan una opción sencilla para preparar en poco tiempo.

Luciana Barrios
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La tarta Banoffe es uno de esos postres ideales para quienes disfrutan las preparaciones dulces y buscan una opción sencilla para compartir.

La combinación de una base crocante de galletitas, dulce de leche, bananas y crema chantillí da como resultado un postre irresistible.

Además, no requiere demasiados ingredientes ni técnicas complicadas. Con un rato de preparación y algo de frío, está lista para servir.

Ingredientes y paso a paso para hacer la tarta Banoffe


Ingredientes:

  • 1 paquete de galletitas de vainilla

  • 150 g de manteca

  • 75 g de azúcar

  • 250 g de crema de leche

  • 1 pote de dulce de leche repostero o bien consistente

  • 3 bananas

Receta para hacer tarta Banoffe fácil y sin horno.
Receta para hacer tarta Banoffe fácil y sin horno.

Preparación:

  1. Para comenzar, triturar las galletitas de vainilla hasta obtener una textura similar a la de una arena fina.

  2. Se pueden procesar o colocar dentro de una bolsa y aplastarlas con un palo de amasar.

  3. Incorporar la manteca blanda y mezclar hasta conseguir una preparación húmeda, uniforme y fácil de compactar.

  4. Cubrir la base de un molde desmontable con la mezcla de galletitas y presionar firmemente con una cuchara.

  5. Procurar que la superficie quede pareja y bien compacta para evitar que la base se desarme al cortar.

  6. Llevar el molde a la heladera durante unos minutos mientras se prepara el resto de los ingredientes.

  7. Retirar y extender una capa pareja de dulce de leche sobre toda la base, procurando que tenga alrededor de un centímetro de espesor.

  8. Pelar las bananas y cortarlas en rodajas finas. Luego, distribuirlas sobre el dulce de leche hasta cubrir toda la superficie.

  9. En un bowl aparte, batir la crema de leche junto con el azúcar hasta alcanzar punto chantillí.

  10. Colocar la crema sobre las bananas y distribuirla cuidadosamente con una espátula para formar una cobertura uniforme.

  11. Llevar la tarta nuevamente a la heladera durante al menos una hora antes de servir.

  12. Una vez bien fría, desmoldar con cuidado y cortar las porciones con un cuchillo limpio para conservar las capas.

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