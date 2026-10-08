Cómo hacer la tarta Banoffe exprés, un manjar con bananas, dulce de leche y crema

La tarta Banoffe es uno de esos postres ideales para quienes disfrutan las preparaciones dulces y buscan una opción sencilla para compartir.

La combinación de una base crocante de galletitas, dulce de leche, bananas y crema chantillí da como resultado un postre irresistible.

Además, no requiere demasiados ingredientes ni técnicas complicadas. Con un rato de preparación y algo de frío, está lista para servir.

Ingredientes y paso a paso para hacer la tarta Banoffe





Ingredientes:

1 paquete de galletitas de vainilla

150 g de manteca

75 g de azúcar

250 g de crema de leche

1 pote de dulce de leche repostero o bien consistente

3 bananas

Receta para hacer tarta Banoffe fácil y sin horno.

Preparación: