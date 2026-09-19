Cómo hacer las famosas galletitas de Taylor Swift con un toque especial en solo 10 minutos

Taylor Swift compartió la receta casera de sus galletitas favoritas y sus fanáticos la convirtieron en furor. Se dieron a conocer en 2014, en plena promoción del álbum "1989", y sorprendieron por un detalle que cambia por completo su aroma y su sabor.

La artista tomó como base una preparación de "Joy the Baker", un popular blog de gastronomía, repostería y estilo de vida creado en 2008 por la pastelera, fotógrafa y autora estadounidense Joy Wilson.

Luego, le sumó su toque personal. El resultado combina ingredientes clásicos con un procedimiento simple, y las porciones salen del horno en menos de diez minutos.

El ingrediente secreto que Taylor Swift puso en la masa

El detalle especial es el contenido de un saquito de té chai, que se incorpora directamente a la masa. La cantante explicó que lo eligió porque buscaba un sabor más cálido y especiado.

La combinación aporta notas de canela y de otras especias típicas del chai. Además, no modifica demasiado la preparación de las galletitas caseras de siempre, así que cualquiera puede animarse en su cocina.

La receta casera de Taylor Swift lleva un toque especiado que cambia el sabor de las galletitas tradicionales.

Los ingredientes de la receta casera de Taylor Swift

Para replicar la preparación de la cantante, hay que tener a mano:

Manteca.

Aceite vegetal.

Azúcar común.

Azúcar impalpable.

Un huevo.

Esencia de vainilla.

Harina.

Bicarbonato de sodio.

Sal.

El contenido de un saquito de té chai.

Paso a paso: así se arma la masa y se hornea en minutos

Cremar la manteca. Incorporar el aceite vegetal, los dos azúcares, el huevo y la vainilla. Agregar el contenido del saquito de chai. Sumar los ingredientes secos hasta conseguir una masa uniforme y fácil de trabajar. Enfriar la masa durante aproximadamente una hora. Formar pequeñas porciones y aplastarlas ligeramente. Hornear a 175 grados durante ocho a diez minutos. Retirarlas cuando los bordes comiencen a dorarse.

El toque especial que le da Taylor a la receta

La cantante propone terminar la preparación con un glaseado de azúcar impalpable, leche, nuez moscada y canela, que se coloca recién cuando las galletitas ya están frías.

También recomienda espolvorear un poco de canela por encima para reforzar el aroma especiado.