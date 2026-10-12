Cómo hacer ravioles con masa de tarta: receta para resolver una comida en pocos minutos

Los ravioles caseros son una opción clásica para disfrutar de un buen plato de pastas, pero preparar la masa desde cero puede llevar bastante tiempo.

Para resolver ese problema, existe una alternativa práctica: utilizar tapas de masa para tarta y rellenarlas con ingredientes sencillos.

El resultado es una pasta casera que no requiere amasar y permite aprovechar lo que hay en la heladera.

Paso a paso para hacer ravioles con masa de tarta





Ingredientes

1 paquete de tapas de masa de tarta.

250 gramos de ricota.

150 gramos de jamón cocido.

50 gramos de queso rallado.

1 huevo.

Sal a gusto.

Pimienta a gusto.

Nuez moscada, opcional.

Agua, cantidad necesaria.

Salsa de tomate, crema o manteca para acompañar.

Los ravioles con masa de tarta se pueden rellenar con verduras, carne o pollo.

Preparación

Preparar el relleno: colocar la ricota en un recipiente y agregar el jamón cocido cortado en cubitos pequeños, el queso rallado y el huevo. Condimentar: sumar sal, pimienta y una pizca de nuez moscada si se desea. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes y conseguir una preparación uniforme. Distribuir el relleno: extender una tapa de tarta sobre una mesada limpia y colocar pequeñas porciones de la mezcla, dejando espacio entre cada una. Cubrir con la otra tapa: acomodar la segunda masa sobre el relleno y presionar suavemente alrededor de cada porción para eliminar el aire y unir ambas capas. Cortar los ravioles: utilizar un cuchillo, una rueda para pastas o un cortante para separar las piezas. Después, presionar los bordes con un tenedor para asegurar el cierre. Hervir el agua: colocar abundante agua con sal en una olla y llevarla al fuego hasta que alcance el hervor. Cocinar las pastas: incorporar los ravioles con cuidado y dejarlos cocinar durante unos minutos. Como la masa de tarta es más fina que la tradicional para pastas, conviene controlar la cocción para evitar que se rompan. Servir: retirar los ravioles con una espumadera y distribuirlos en los platos. Acompañar con salsa de tomate, crema o manteca, y agregar queso rallado si se desea.

Tips para que los ravioles queden bien cerrados





Uno de los secretos de esta receta está en controlar la cantidad de relleno. Si se coloca demasiado, la masa puede abrirse durante la cocción y perder parte de su contenido.

También es importante presionar los bordes antes de cortar cada pieza y retirar el aire que pueda quedar alrededor del relleno.