Cómo hacer scones dulces caseros: la receta fácil e ideal para la merienda

La receta de scones dulces es ideal para un desayuno o una merienda especial: masa tierna, liviana y lista en pocos minutos.

Es una preparación tradicional de la repostería británica que conquistó el mundo por su textura suave y su elaboración sencilla.

Ingredientes para los scones dulces caseros





Reuní estos ingredientes antes de empezar, con las cantidades exactas para armar la masa y pincelar la superficie.

Para la masa:

300 gramos de harina 0000.

2 cucharaditas de polvo para hornear.

80 gramos de manteca fría.

50 gramos de azúcar.

1 huevo.

120 mililitros de leche.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de sal.





Para pincelar:

1 huevo batido o un poco de leche.

La receta de scones dulces es ideal para un desayuno o una merienda.

Paso a paso para hacer scones dulces





La preparación es de dificultad fácil y el horno trabaja entre 15 y 18 minutos. Seguí estos pasos en orden.

Precalentá el horno a 200 grados. Mezclá la harina, el polvo para hornear, el azúcar y la sal. Incorporá la manteca fría en cubos y desmenuzala con las manos hasta lograr una textura similar a la arena. Agregá el huevo, la leche y la esencia de vainilla. Integrá sin amasar en exceso hasta formar una masa homogénea. Estirá la masa a unos 2 centímetros de grosor y cortá los scones con un molde circular o un vaso. Ubicalos en una placa para horno y pincelá la superficie con huevo o leche. Horneá entre 15 y 18 minutos, hasta que estén levemente dorados.





Cómo servir los scones dulces





Gracias a su sabor neutro, los scones aceptan acompañamientos dulces o salados. Esta versión brilla con estas opciones:

Tibios, con manteca y mermelada

y mermelada Con queso crema , miel o dulce de leche

, miel o Junto a una taza de café, té o chocolate caliente

Para que queden tiernos, usá la manteca bien fría y no amases la masa en exceso.