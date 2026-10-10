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Cómo hacer scones dulces caseros: la receta fácil e ideal para la merienda
Estos scones se hornean en 15 a 18 minutos y combinan con manteca, queso crema, dulce de leche o mermelada. Mirá cómo prepararlos.
La receta de scones dulces es ideal para un desayuno o una merienda especial: masa tierna, liviana y lista en pocos minutos.
Es una preparación tradicional de la repostería británica que conquistó el mundo por su textura suave y su elaboración sencilla.
Ingredientes para los scones dulces caseros
Reuní estos ingredientes antes de empezar, con las cantidades exactas para armar la masa y pincelar la superficie.
Para la masa:
- 300 gramos de harina 0000.
- 2 cucharaditas de polvo para hornear.
- 80 gramos de manteca fría.
- 50 gramos de azúcar.
- 1 huevo.
- 120 mililitros de leche.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 pizca de sal.
Para pincelar:
- 1 huevo batido o un poco de leche.
Paso a paso para hacer scones dulces
La preparación es de dificultad fácil y el horno trabaja entre 15 y 18 minutos. Seguí estos pasos en orden.
- Precalentá el horno a 200 grados.
- Mezclá la harina, el polvo para hornear, el azúcar y la sal.
- Incorporá la manteca fría en cubos y desmenuzala con las manos hasta lograr una textura similar a la arena.
- Agregá el huevo, la leche y la esencia de vainilla.
- Integrá sin amasar en exceso hasta formar una masa homogénea.
- Estirá la masa a unos 2 centímetros de grosor y cortá los scones con un molde circular o un vaso.
- Ubicalos en una placa para horno y pincelá la superficie con huevo o leche.
- Horneá entre 15 y 18 minutos, hasta que estén levemente dorados.
Cómo servir los scones dulces
Gracias a su sabor neutro, los scones aceptan acompañamientos dulces o salados. Esta versión brilla con estas opciones:
- Tibios, con manteca y mermelada
- Con queso crema, miel o dulce de leche
- Junto a una taza de café, té o chocolate caliente
Para que queden tiernos, usá la manteca bien fría y no amases la masa en exceso.