Cómo hacer torta de yogur: receta económica, fácil y esponjosa para el mate

Preparar una torta casera no tiene por qué implicar una lista interminable de ingredientes ni técnicas complicadas. Esta receta de torta de yogur permite obtener un resultado rico y aireado con productos básicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina.

El yogur aporta humedad y una textura suave, mientras que la esencia de vainilla suma un aroma clásico. Además, se puede utilizar el sabor que más guste para darle una pequeña variación a la preparación o rellenar con cualquier crema con el objetivo de lograr una torta de cumpleaños.

Receta para hacer torta de yogur





Ingredientes

3 huevos .

. 3/4 taza de azúcar .

. Esencia de vainilla , cantidad necesaria.

, cantidad necesaria. 1/2 taza de aceite .

. 1/2 taza de yogur bebible , del sabor elegido.

, del sabor elegido. 2 tazas de harina leudante .

. Azúcar impalpable, opcional para decorar.





La torta de yogur se puede acompañar con salsas o cremas. También se puede disfrutar así sola, ya que es un bizcocho muy húmedo.

Preparación