MUY RICA
Cómo hacer torta de yogur: receta económica, fácil y esponjosa para el mate
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta torta de yogur es una opción económica para acompañar el mate o rellenar con cremas.
Preparar una torta casera no tiene por qué implicar una lista interminable de ingredientes ni técnicas complicadas. Esta receta de torta de yogur permite obtener un resultado rico y aireado con productos básicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina.
El yogur aporta humedad y una textura suave, mientras que la esencia de vainilla suma un aroma clásico. Además, se puede utilizar el sabor que más guste para darle una pequeña variación a la preparación o rellenar con cualquier crema con el objetivo de lograr una torta de cumpleaños.
Receta para hacer torta de yogur
Ingredientes
- 3 huevos.
- 3/4 taza de azúcar.
- Esencia de vainilla, cantidad necesaria.
- 1/2 taza de aceite.
- 1/2 taza de yogur bebible, del sabor elegido.
- 2 tazas de harina leudante.
- Azúcar impalpable, opcional para decorar.
Preparación
- Precalentar el horno: encenderlo a 180 grados para que alcance la temperatura antes de colocar la preparación.
- Batir los huevos: colocar los huevos a temperatura ambiente en un bowl y batir durante algunos minutos, hasta que comiencen a tomar volumen.
- Agregar el azúcar: incorporar el azúcar de a poco y continuar batiendo hasta obtener una mezcla más aireada y de aspecto uniforme.
- Incorporar los líquidos: sumar la esencia de vainilla y el aceite. Luego agregar el yogur y mezclar hasta integrar completamente.
- Añadir la harina: tamizar la harina leudante e incorporarla en dos o tres tandas. Mezclar con movimientos suaves para evitar perder demasiado aire de la preparación.
- Preparar el molde: colocar la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado, distribuyéndola de manera pareja.
- Cocinar: llevar al horno durante aproximadamente 1 hora. El tiempo puede variar según el horno y el tamaño del molde.
- Comprobar la cocción: insertar un palillo en el centro. Si sale limpio, la torta está lista para retirar.
- Enfriar y decorar: dejar que la torta pierda temperatura antes de desmoldarla. De manera opcional, espolvorear azúcar impalpable por encima.