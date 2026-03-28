Cómo hacer un bizcochuelo de naranja rico y esponjoso: receta sin huevos ni leche, ideal para salir del apuro

Hacer un bizcochuelo de naranja alto y esponjoso no tiene por qué ser un lujo. Existe una receta infalible que reemplaza el huevo y la leche por agua, logrando una textura liviana que no tiene nada que envidiarle a las tortas de confitería.

Es la opción ideal para salvar la merienda cuando la heladera está vacía o si buscás una alternativa vegana y económica. Tomá nota de este paso a paso que no falla nunca.

Ingredientes para un bizcochuelo gigante





Esta receta rinde para 10 porciones generosas y te va a salvar la tarde:

Agua: 200 mililitros.

Jugo de naranja: 200 mililitros (unas 2 o 3 frutas).

Azúcar: 180 gramos.

Aceite: 100 mililitros (girasol o maíz).

Harina leudante: 350 gramos (o común con dos cucharaditas de polvo de hornear).

Esencia de vainilla y ralladura de naranja.

Un bizcochuelo de naranja es la opción ideal para salvar la merienda.

Paso a paso: cómo hacer la torta al agua





El proceso es muy simple y solo te va a llevar una hora entre preparación y horno:

Mezclá lo líquido: en un bol, batí el jugo, el agua y el azúcar hasta que se disuelva bien. Sumá el sabor: agregá la ralladura, la vainilla y el aceite en forma de hilo mientras seguís batiendo. Secos al final: incorporá la harina tamizada de a poco. Usá movimientos envolventes para que no se pierda el aire y la torta salga bien alta. Al horno: volcá todo en un molde aceitado y enharinado. Cociná a fuego medio (170 grados) por unos 45 a 50 minutos.

El secreto para que quede perfecta





La clave para que el gusto sea explosivo es no escatimar con la ralladura, porque ahí está el aceite de la fruta que da todo el aroma. Además, no abras el horno antes de los 30 minutos o se te va a "desinflar".

Una vez frío, podés decorarlo con azúcar impalpable o un glasé rápido con azúcar y un chorrito de jugo de naranja. Es el compañero ideal para el mate y se mantiene fresco por varios días si lo guardás en un recipiente cerrado.