Cómo hacer un budín de naranja esponjoso: receta fácil y práctica para que quede delicioso

Cuando se busca una alternativa casera y rápida para la hora de la merienda, los budines cítricos, en especial el de naranja, se posicionan como una de las elecciones en cualquier cocina.

La combinación entre la frescura de la fruta de estación y una miga suave convierte a esta receta en un clásico infaltable. Lo mejor de todo es que no requiere técnicas avanzadas de pastelería ni utensilios sofisticados para lograr un resultado digno de panadería.

Esta versión garantiza un nivel de humedad prolongado por varios días. La clave de su éxito radica en la simpleza de sus componentes y en el correcto equilibrio entre la ralladura aromática y el jugo natural, logrando así un perfume intenso y una estructura muy liviana.

Ingredientes para realizar el mejor budín de naranja





2 naranjas (se utiliza la cáscara rallada y el jugo).

2 tazas de harina leudante (o la misma cantidad de harina común mezclada con 2 cucharaditas de polvo para hornear).

1 taza de azúcar.

3 huevos.

1 taza de aceite neutro (preferentemente de girasol o maíz).

Budín de naranja: una receta rica, práctica y en pocos pasos.

Preparación del budín de naranja