Cómo hacer un budín de naranja esponjoso: receta fácil y práctica para que quede delicioso
Una opción económica, húmeda y repleta de sabor cítrico para acompañar el mate o el café. Los secretos de su preparación y el truco para lograr una textura perfecta sin complicaciones.
Cuando se busca una alternativa casera y rápida para la hora de la merienda, los budines cítricos, en especial el de naranja, se posicionan como una de las elecciones en cualquier cocina.
La combinación entre la frescura de la fruta de estación y una miga suave convierte a esta receta en un clásico infaltable. Lo mejor de todo es que no requiere técnicas avanzadas de pastelería ni utensilios sofisticados para lograr un resultado digno de panadería.
Esta versión garantiza un nivel de humedad prolongado por varios días. La clave de su éxito radica en la simpleza de sus componentes y en el correcto equilibrio entre la ralladura aromática y el jugo natural, logrando así un perfume intenso y una estructura muy liviana.
Ingredientes para realizar el mejor budín de naranja
2 naranjas (se utiliza la cáscara rallada y el jugo).
2 tazas de harina leudante (o la misma cantidad de harina común mezclada con 2 cucharaditas de polvo para hornear).
1 taza de azúcar.
3 huevos.
1 taza de aceite neutro (preferentemente de girasol o maíz).
Preparación del budín de naranja
Encendido del horno: iniciar el proceso encendiendo el horno a una temperatura media de 180 grados para que alcance el calor uniforme necesario antes de introducir la mezcla.
Batido inicial: en un recipiente cómodo, trabajar los huevos junto con el azúcar mediante un batidor hasta obtener una consistencia airosa, clara y ligeramente espumosa.
Primera integración de secos: dejar de lado el batidor eléctrico e incorporar la mitad de la harina (una taza) integrándola suavemente con una espátula de goma o cuchara de madera mediante movimientos envolventes.
Adición de materia grasa: verter el aceite de girasol o maíz e integrarlo pacientemente hasta que quede completamente fluido y combinado con la preparación previa.
Aroma y sabor cítrico: sumar el jugo recién exprimido junto con la ralladura fina de las dos naranjas, mezclando bien para distribuir el perfume por toda la masa.
Cierre de la masa: agregar la segunda taza de harina restante y continuar revolviendo con suavidad únicamente hasta formar una mezcla lisa, homogénea y libre de grumos.
Horneado y punto final: pasar la preparación a un molde previamente enharinado y cocinar durante aproximadamente 45 minutos. El budín estará listo cuando al pinchar el centro salga limpio o se observe la superficie con un tono dorado parejo.