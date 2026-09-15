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Martes, 15 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
TREMENDO

Cómo hacer un pastel de choclo cremoso y sin harina en 40 minutos

Una cena calentita y reconfortante que se resuelve en menos de una hora, con un toque dulzón-salado que sorprende sin complicarse en la cocina.

Dayra, Arellano
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Hay platos que se ganan un lugar fijo en la mesa familiar por lo simples que resultan, y este es uno de esos casos. Se arma con ingredientes que casi siempre están en la cocina, sin necesidad de amasar ni usar harinas de trigo, y el resultado es una preparación calentita, cremosa y gratinada.

La propuesta sirve para romper con la rutina de la tarta de siempre. Con los mismos sabores pero sin la masa, el resultado es una comida más liviana, igual de sabrosa y perfecta para una cena de semana.

Los ingredientes que hacen la magia

  • 2 latas de choclo (granos de maíz amarillo), bien escurridas
  • 1 cebolla grande, caramelizada
  • 3 huevos
  • 80 g de queso rallado (tipo parmesano o sardo) para gratinar
  • 150 g de queso cremoso (o mozzarella) en cubitos
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • ½ cucharadita de pimienta negra molida o nuez moscada
  • ½ cucharadita de perejil deshidratado
  • Sal a gusto, según el punto de sal del choclo en lata y del queso rallado
    Pastel de choclo, cebolla y queso: una cena sin harinas, cremosa y gratinada.
    Pastel de choclo, cebolla y queso: una cena sin harinas, cremosa y gratinada.

Manos a la obra: así se prepara

  1. Picar la cebolla bien chiquita y cocinarla en una sartén con un hilo de aceite, a fuego medio-bajo, hasta que quede transparente y dorada. Dejar entibiar antes de seguir.
  2. Colocar el choclo bien escurrido en la procesadora junto con la cebolla tibia y procesar hasta lograr una mezcla homogénea. Quienes prefieran una textura más rústica pueden dejar algunos granos enteros.
  3. Pasar la preparación a un bowl amplio y condimentar con pimienta, perejil deshidratado y sal a gusto. Sumar el queso cremoso en cubitos y el polvo para hornear.
  4. Incorporar los huevos al final y mezclar bien hasta integrar todo.
  5. Volcar la preparación en una fuente para horno de 22-24 cm de diámetro y espolvorear el queso rallado por encima.
  6. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 40 minutos, o hasta que el pastel esté firme y bien dorado en la superficie.

El truco que nadie te confiesa

Dejar reposar el pastel unos minutos fuera del horno antes de cortarlo marca toda la diferencia: el queso se asienta, la estructura se afirma y cada porción sale entera, sin perder esa cremosidad por dentro que lo hace tan tentador. 

Quienes prefieran evitar las latas pueden reemplazarlas por 6 choclos medianos frescos, desgranados antes de procesar. Y para los más fanáticos del picante suave, un toque de pimentón dulce agregado mientras se carameliza la cebolla le suma un perfil de sabor todavía más profundo.

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