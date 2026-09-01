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Martes, 1 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
SALUDABLE

Cómo preparar chips de banana caseros, sin gluten y sin conservantes

Un snack crocante que se arma con pocos ingredientes y se convierte en la alternativa perfecta para reemplazar las opciones industrializadas.

Dayra, Arellano
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Los snacks caseros ganan cada vez más terreno frente a las opciones envasadas, y los chips de banana son una muestra de eso, ya que se preparan sin aditivos ni conservantes de por medio. Además, al no llevar harinas ni derivados de trigo, resultan aptos para quienes evitan el gluten.

La propuesta suma otro punto a favor: no requiere fritura. Todo el proceso se resuelve en el horno, lo que reduce la cantidad de grasa del resultado final sin resignar la textura crocante que caracteriza a este tipo de snack.

Ingredientes

  • 1 banana verde
  • 2 cucharadas de aceite (puede ser de coco, oliva u otro)
  • 4 cucharadas de agua
  • Sal, a gusto
  • 1 pincel o brocha
    Estos chips son ideales para acompañar meriendas o llevarlos como snack para el trabajo o la facultad.
    Estos chips son ideales para acompañar meriendas o llevarlos como snack para el trabajo o la facultad.

Paso a paso

  1. Pelar la banana y cortarla en rodajas o láminas finas.
  2. Mezclar en un recipiente aparte el aceite, el agua y la sal.
  3. Retirar la rejilla del horno y colocar las rodajas de banana directamente sobre ella.
  4. Con el pincel, pintar ambos lados de cada rodaja con la mezcla preparada.
  5. Hornear a 200° hasta que los chips estén dorados y crujientes, entre 10 y 12 minutos según el grosor de las láminas.

Los secretos para que salgan perfectos

El grosor de las rodajas es determinante en esta receta: cuanto más finas queden, más rápido se doran y más crocante resulta el chip final, así que conviene vigilar el horno hacia el final de la cocción para que no se quemen. 

En cuanto al aceite, tanto el de coco como el de oliva funcionan bien y aportan matices distintos: el de coco suma un sabor más dulce, mientras que el de oliva mantiene un gusto más neutro.

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