Cómo preparar fosforitos rellenos de jamón y queso con masa para tarta

Cuando hay ganas de preparar algo salado pero no sobra demasiado tiempo para cocinar, recurrir a una masa para tarta puede ser una buena alternativa. Con apenas algunos ingredientes es posible transformarla en una preparación completamente diferente y obtener una comida ideal para compartir.

Los fosforitos de jamón y queso son un clásico de las panaderías y también pueden hacerse fácilmente en casa. Esta versión utiliza tapas de masa para tarta, preferentemente hojaldradas, y un relleno sencillo de jamón cocido y queso. El resultado es una masa dorada y crocante por fuera, con un interior suave y fundido.

Receta para hacer fosforitos de jamón y queso

Ingredientes

2 tapas de masa para tarta, preferentemente hojaldrada.

200 gramos de jamón cocido.

200 gramos de queso en fetas, como mozzarella, dambo o tybo.

1 huevo.

2 cucharadas de queso rallado, opcional.

Semillas de sésamo o amapola, opcional.





A los fosforitos de jamón y queso se les pueden sumar otros ingredientes como pollo, orégano, mostaza, entre otros.

Preparación

Para empezar, precalentá el horno a 200 °C y prepará una placa con una fina capa de aceite o papel manteca. Extendé una de las tapas de masa sobre la mesada o directamente sobre la bandeja. Luego distribuí las fetas de jamón cocido sobre toda la superficie, procurando dejar un pequeño margen libre alrededor de los bordes. A continuación, colocá el queso por encima del jamón. Se puede utilizar mozzarella, dambo, tybo o cualquier otro queso en fetas que se derrita bien durante la cocción. Lo importante es distribuirlo de manera uniforme para que cada porción tenga una cantidad similar de relleno. Cuando el relleno esté listo, cubrí todo con la segunda tapa de masa. Presioná suavemente los bordes con los dedos o ayudate con un tenedor para sellar las dos capas y evitar que el queso se escape durante la cocción. En un recipiente pequeño, batí el huevo y pincelá toda la superficie de la masa. Este paso ayudará a conseguir el característico acabado brillante y dorado de los fosforitos. Si se desea, espolvoreá queso rallado por encima y agregá semillas de sésamo o amapola. Además de aportar sabor, estos ingredientes suman una textura diferente en la superficie. Con un cuchillo afilado o una pizzera, realizá cortes para formar pequeños rectángulos. No es necesario separar las porciones en este momento: alcanza con marcar bien cada corte para facilitar el despegado una vez que estén cocidos. Llevá la bandeja al horno y cociná durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que la masa esté bien inflada y adquiera un tono dorado intenso. Retirá los fosforitos del horno y dejalos reposar unos cinco minutos. Finalmente, separá cada unidad siguiendo los cortes realizados antes de la cocción y servilos.

Tips para mejorar la receta

El relleno se puede adaptar según los ingredientes disponibles. Además del jamón cocido y la mozzarella, funcionan muy bien el queso pategrás, fontina, provolone o gruyere. También se puede reemplazar el jamón por paleta, lomito ahumado o incluso pollo desmenuzado previamente cocido.

Para quienes buscan un toque diferente, se puede agregar una pequeña cantidad de mostaza antes de colocar el queso o incorporar orégano y pimienta al relleno.