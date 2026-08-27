Cómo preparar fosforitos rellenos de jamón y queso con masa para tarta
Estos fosforitos rellenos de jamón y queso son prácticos y permiten resolver una merienda, una entrada o una picada.
Cuando hay ganas de preparar algo salado pero no sobra demasiado tiempo para cocinar, recurrir a una masa para tarta puede ser una buena alternativa. Con apenas algunos ingredientes es posible transformarla en una preparación completamente diferente y obtener una comida ideal para compartir.
Los fosforitos de jamón y queso son un clásico de las panaderías y también pueden hacerse fácilmente en casa. Esta versión utiliza tapas de masa para tarta, preferentemente hojaldradas, y un relleno sencillo de jamón cocido y queso. El resultado es una masa dorada y crocante por fuera, con un interior suave y fundido.
Receta para hacer fosforitos de jamón y queso
Ingredientes
- 2 tapas de masa para tarta, preferentemente hojaldrada.
- 200 gramos de jamón cocido.
- 200 gramos de queso en fetas, como mozzarella, dambo o tybo.
- 1 huevo.
- 2 cucharadas de queso rallado, opcional.
- Semillas de sésamo o amapola, opcional.
Preparación
- Para empezar, precalentá el horno a 200 °C y prepará una placa con una fina capa de aceite o papel manteca.
- Extendé una de las tapas de masa sobre la mesada o directamente sobre la bandeja. Luego distribuí las fetas de jamón cocido sobre toda la superficie, procurando dejar un pequeño margen libre alrededor de los bordes.
- A continuación, colocá el queso por encima del jamón. Se puede utilizar mozzarella, dambo, tybo o cualquier otro queso en fetas que se derrita bien durante la cocción. Lo importante es distribuirlo de manera uniforme para que cada porción tenga una cantidad similar de relleno.
- Cuando el relleno esté listo, cubrí todo con la segunda tapa de masa. Presioná suavemente los bordes con los dedos o ayudate con un tenedor para sellar las dos capas y evitar que el queso se escape durante la cocción.
- En un recipiente pequeño, batí el huevo y pincelá toda la superficie de la masa. Este paso ayudará a conseguir el característico acabado brillante y dorado de los fosforitos.
- Si se desea, espolvoreá queso rallado por encima y agregá semillas de sésamo o amapola. Además de aportar sabor, estos ingredientes suman una textura diferente en la superficie.
- Con un cuchillo afilado o una pizzera, realizá cortes para formar pequeños rectángulos. No es necesario separar las porciones en este momento: alcanza con marcar bien cada corte para facilitar el despegado una vez que estén cocidos.
- Llevá la bandeja al horno y cociná durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que la masa esté bien inflada y adquiera un tono dorado intenso.
- Retirá los fosforitos del horno y dejalos reposar unos cinco minutos. Finalmente, separá cada unidad siguiendo los cortes realizados antes de la cocción y servilos.
Tips para mejorar la receta
El relleno se puede adaptar según los ingredientes disponibles. Además del jamón cocido y la mozzarella, funcionan muy bien el queso pategrás, fontina, provolone o gruyere. También se puede reemplazar el jamón por paleta, lomito ahumado o incluso pollo desmenuzado previamente cocido.
Para quienes buscan un toque diferente, se puede agregar una pequeña cantidad de mostaza antes de colocar el queso o incorporar orégano y pimienta al relleno.