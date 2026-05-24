Cómo preparar "Halusky", los clásicos ñoquis eslovacos perfectos para los días más fríos

Entre las recetas más tradicionales de Europa del Este se encuentran los Halusky, unos ñoquis eslovacos hechos a base de papa y harina, ideales para los días más fríos.

Aunque existen versiones según la región, con salsas y acompañamientos diversos, los originales suelen combinarse con manteca, cebolla y panceta, lo que le aporta un sabor ahumado y una textura suave que los hace destacar en esta temporada.

Receta de halusky, la pasta eslovaca que destaca en el invierno





Receta de halusky, la pasta eslovaca que destaca en el invierno

Tienen sus raíces en la cocina campesina europea, más específicamente en Eslovaquia, y nacieron como una forma de aprovechar ingredientes básicos que solían estar al alcance de muchas familias, como la papa, la harina y la grasa animal.

Con el paso de los años, la receta fue transmitiéndose de generación en generación, expandiéndose a distintos lugares y adaptándose a los productos disponibles en cada región, algo que convirtió a los halusky en un clásico ideal para compartir en reuniones y comidas familiares.

Ingredientes

3 papas medianas

1 huevo

1 taza y media de harina aproximadamente

Sal y pimienta a gusto

150 gramos de panceta

1 cebolla grande

2 cucharadas de manteca





Paso a paso

-Lavar bien las papas, pelarlas y rallarlas finamente. También pueden procesarlas o triturarlas hasta lograr una preparación similar a un puré. Si largan demasiada agua, conviene escurrir un poco el excedente antes de continuar.

-Colocar las papas ralladas dentro de un bowl grande y agregar el huevo, una pizca de sal y pimienta. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.

-Incorporar la harina de a poco mientras se mezcla constantemente. La cantidad puede variar según el tamaño de las papas y la humedad de la preparación. La idea es obtener una masa espesa, algo pegajosa y fácil de manejar con cuchara, pero que no quede completamente líquida.

-Llevar una olla grande con abundante agua y sal al fuego hasta que hierva. Cuando alcance el punto de ebullición, comenzar a formar los halusky. Para eso, se pueden ir cortando pequeños trozos de masa con una cuchara o dejar caer pequeñas porciones directamente sobre el agua caliente.

-Cocinarlos durante algunos minutos. A medida que estén listos comenzarán a subir a la superficie. Una vez que flotan, dejarlos alrededor de un minuto más y retirarlos con espumadera para escurrir bien el agua.

-Mientras los ñoquis se cocinan, cortar la panceta en cubos pequeños y picar la cebolla. Colocar ambos ingredientes en una sartén junto con la manteca y cocinar a fuego medio hasta que queden dorados y crocantes.

-Agregarlos cocidos a la sartén y mezclar cuidadosamente para que absorban todos los sabores de la manteca, la cebolla y la panceta. Cocinar durante uno o dos minutos más antes de servir. Servir bien calientes. Algunas versiones tradicionales también incorporan queso cremoso para lograr una textura todavía más suave y un sabor mucho más intenso.