Cómo preparar los mejores scones con chocolate y brillar en la merienda

Saber cómo hacer scones con chocolate te salva las tardes de antojo sin gastar una fortuna. Esta reversión de la receta tradicional causa furor porque combina la textura hojaldrada perfecta con el dulzor intenso del cacao, resultando ideal para acompañar infusiones calientes en cualquier época del año.

Cocinar esta receta demanda muy poco tiempo y garantiza un resultado espectacular, incluso sin ser un experto pastelero. Resulta verdaderamente ideal para resolver una merienda sorpresa o simplemente para darse un gusto reconfortante.

Ingredientes exactos para la receta

Para elaborar la masa base y lograr esa consistencia característica, necesitas contar con los siguientes elementos:

Harina: 375 g

Azúcar: 70 g

Polvo de hornear: 1 cda

Manteca: 90 g (debe estar bien fría)

Huevo: 1 unidad

Leche: 180 ml

Esencia de vainilla: 1 cda

Chocolate picado: 200 g

Saber cómo hacer scones con chocolate te salva las tardes de antojo sin gastar una fortuna.

Paso a paso: la preparación definitiva

En un bowl amplio, colocar el azúcar junto con la manteca fría cortada en cubos bien pequeños. Incorporar la harina y el polvo de hornear. Trabajar la mezcla con las yemas de los dedos hasta formar un arenado fino. Evitar que el calor de las manos derrita la materia grasa. Cuando el arenado esté pronto, agregar el huevo, la leche y la esencia de vainilla. Unir los componentes suavemente para formar una masa homogénea. Añadir por último los trozos de chocolate picado e integrarlos de manera pareja por toda la preparación. Una vez que todo esté bien integrado, formar un bollo rústico. Colocarlo directamente en una asadera o placa previamente enmantecada y enharinada. Aplastar la masa con las manos hasta lograr un círculo de 2 centímetros de alto aproximadamente. Con la ayuda de un cuchillo afilado, marcar cortes en forma de triángulos sin llegar a separar la masa por completo. Llevar a un horno precalentado a 200° durante cerca de 20 minutos, hasta que la superficie luzca apenas dorada. Cuando estén listos, retirarlos cuidadosamente del calor y terminar de cortar por las marcas previas para formar los triángulos definitivos.

El secreto definitivo para que no queden duros jamás

Para conservar la frescura de los bocados horneados, guardalos en un recipiente hermético a temperatura ambiente una vez que se enfríen por completo. Mantendrán su humedad perfecta durante un par de días, aunque por su sabor difícilmente duren tanto tiempo en la mesa familiar.