Cómo preparar "pain au chocolat", el clásico de la panadería francesa con un relleno espectacular

Dentro de la panadería francesa existen preparaciones que conquistaron al mundo por su combinación de masa crocante, interior suave y rellenos simples.

El pain au chocolat es una de ellas: un clásico que puede parecerse visualmente a una medialuna, pero que se diferencia por su forma rectangular y, principalmente, por el relleno de chocolate que lleva en el interior.

Prepararlo en casa requiere algo más de tiempo que otras recetas de panadería, ya que la masa necesita varios períodos de descanso y un correcto laminado. Sin embargo, no se trata de una preparación imposible.

Pain au chocolat: ingredientes y paso a paso

Para la masa:

600 gramos de harina común.

60 gramos de azúcar.

12 gramos de sal.

10 gramos de levadura instantánea.

360 ml de agua tibia.





Para el laminado:

250 gramos de manteca.





Para el relleno:

100 gramos de chocolate con entre 60% y 75% de cacao.





La receta de pain au chocolat lleva varios pasos de elaboración, pero con el tiempo correcto de leudado y descanso de la masa se puede hacer de forma casera sin problemas.

Preparación de la masa

Para comenzar, colocá la harina, el azúcar, la sal y la levadura en un bowl amplio. Mezclá los ingredientes secos y formá un hueco en el centro.

Agregá de a poco el agua tibia y comenzá a integrar todo hasta formar una masa. Amasá durante aproximadamente 20 minutos a mano, o unos 10 minutos si utilizás una máquina con gancho.

Cuando la preparación quede lisa y elástica, formá un bollo y cubrilo. Dejalo descansar durante una hora en un lugar tibio, hasta que aumente de tamaño.

Pasado ese tiempo, desgasificá la masa suavemente para retirar el exceso de aire. Aplastala formando un rectángulo y llevala a la heladera durante aproximadamente 30 minutos antes de comenzar con el laminado.

El secreto para conseguir un buen laminado

El laminado es el paso más importante de la preparación. La manteca debe quedar fría, pero con la suficiente flexibilidad como para poder trabajarla sin que se quiebre.

Para prepararla, envolvé la manteca en papel manteca y estirala con un palo de amasar hasta obtener un rectángulo parejo. Luego, refrigerala hasta que esté firme pero todavía maleable.

Retirá la masa de la heladera, colocá la placa de manteca en el centro y envolvela completamente con la masa. Después realizá una primera vuelta simple, doblando el rectángulo en tres partes, como si fuera un libro.

Llevá la masa nuevamente al frío y dejala descansar. Repetí el procedimiento una segunda vez y volvé a refrigerarla.

Estos descansos son fundamentales porque permiten mantener separadas las capas de masa y manteca. Si la temperatura ambiente es elevada, conviene prolongar los períodos de refrigeración para evitar que la manteca se derrita y se escape durante el estirado.

Armado y relleno

Para preparar el chocolate, calentá apenas la barra durante unos segundos, entre 15 y 30, para que sea más sencillo cortarla. Si todavía está demasiado dura, podés darle algunos segundos adicionales de calor. Cortá el chocolate en tiras finas y reservá.

Después, estirá la masa hasta formar un rectángulo y cortá porciones de tamaño similar. Colocá una tira de chocolate sobre cada pieza y comenzá a enrollar, procurando que el cierre quede por debajo.

Acomodá los pain au chocolat en una placa cubierta con papel manteca, dejando espacio suficiente entre cada unidad para que puedan aumentar de tamaño.

Leudado y cocción