Cómo preparar unos deliciosos tallarines con albóndigas por menos de $10.000

Los tallarines con albóndigas son uno de los platos favoritos de las familias argentinas para el almuerzo del fin de semana. La combinación de pasta casera con albóndigas jugosas nunca pasa de moda y se prepara con ingredientes que se consiguen en cualquier supermercado o comercio de cercanía.

A pesar de la suba generalizada en el precio de los alimentos, todavía es posible armar esta comida completa para cuatro personas sin superar los $10.000. Y hay un dato extra que ayuda a bajar todavía más el costo: existe una forma de pagar menos justo en el ingrediente más caro de la lista, la carne.

Ingredientes (para 4 personas)

1 paquete de fideos tallarines

400 gramos de carne picada

1 lata de salsa de tomate

1 cebolla

1 pimiento

1 huevo

Pan rallado, a gusto

Sal, pimienta y perejil, a gusto

El costo total de esta preparación, según relevamientos de precios en comercios de cercanía, ronda los $9.900 para cuatro porciones.

Los tallarines con albóndigas son uno de los platos favoritos de las familias argentinas para el almuerzo del fin de semana.

Cómo pagar menos por la carne

Los 400 gramos de carne picada que pide la receta representan la parte más cara de la compra. Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el kilo de picada común promedia hoy $10.775 en el AMBA, lo que equivale a $4.310 por los 400 gramos necesarios.

Quienes pagan en la carnicería con una billetera digital que ofrece descuentos bancarios pueden acceder a un 20% de reintegro de lunes a viernes en comercios adheridos. Con ese beneficio, los 400 gramos de carne quedan en $3.448, un ahorro de $862 solo en ese ingrediente.

Para que el descuento se acredite, conviene pagar desde la aplicación con QR y débito en cuenta o Clave DNI, ya que las tarjetas físicas quedan afuera de la promoción. El tope de reintegro semanal es de $6.000 por persona, un límite que alcanza de sobra para esta compra.

Paso a paso