Cómo preparar unos ricos fideos con manteca y darles una "vuelta de tuerca" increíble
Una receta fácil, económica y rápida de preparar que suma un ingrediente especial y transformar un clásico de todos los días en una comida diferente.
Los fideos a la manteca son una de esas recetas simples que resuelven cualquier comida, pero con algunos ingredientes pueden convertirse en un plato mucho más sabroso.
Esta preparación requiere pocos pasos y permite jugar con diferentes sabores para salir de la versión tradicional y darle la vuelta de tuerca.
Fideos a la manteca: un clásico fácil y rápido
Para darle una vuelta de tuerca, se pueden sumar ingredientes como panceta dorada, champiñones salteados, ajo, hierbas frescas o diferentes tipos de queso, según el sabor que se quiera conseguir.
Ingredientes
400 gramos de fideos
50 gramos de manteca
100 gramos de panceta
2 dientes de ajo
50 gramos de queso rallado
Sal, a gusto
Pimienta, a gusto
Perejil fresco, a gusto
Preparación
Cocinar los fideos en una olla con abundante agua hirviendo y sal, siguiendo el tiempo indicado en el paquete para que queden al dente.
Mientras tanto, cortar la panceta en pequeños cubos y dorarla en una sartén a fuego medio hasta que quede crocante. Retirar el exceso de grasa si fuera necesario.
Agregar la manteca y los dientes de ajo picados a la misma sartén. Cocinar durante unos minutos, sin dejar que el ajo llegue a quemarse.
Antes de colar los fideos, reservar una taza del agua de cocción. Escurrirlos y sumarlos a la sartén junto con un chorrito del agua reservada.
Incorporar el queso rallado, la panceta dorada y pimienta. Mezclar durante unos minutos hasta que la salsa quede cremosa y cubra bien la pasta.
Servir caliente y terminar con perejil fresco, un poco más de queso rallado y la panceta crocante por encima.