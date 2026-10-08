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Jueves, 8 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
ESPECTACULARES

Cómo preparar unos ricos fideos con manteca y darles una "vuelta de tuerca" increíble

Una receta fácil, económica y rápida de preparar que suma un ingrediente especial y transformar un clásico de todos los días en una comida diferente.

Candela Lederer
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Los fideos a la manteca son una de esas recetas simples que resuelven cualquier comida, pero con algunos ingredientes pueden convertirse en un plato mucho más sabroso.

Esta preparación requiere pocos pasos y permite jugar con diferentes sabores para salir de la versión tradicional y darle la vuelta de tuerca. 

 Fideos a la manteca: un clásico fácil y rápido 

&nbsp;Fideos a la manteca: un clásico fácil y rápido

 Fideos a la manteca: un clásico fácil y rápido

 Para darle una vuelta de tuerca, se pueden sumar ingredientes como panceta dorada, champiñones salteados, ajo, hierbas frescas o diferentes tipos de queso, según el sabor que se quiera conseguir. 

Ingredientes

  • 400 gramos de fideos

  • 50 gramos de manteca

  • 100 gramos de panceta

  • 2 dientes de ajo

  • 50 gramos de queso rallado

  • Sal, a gusto

  • Pimienta, a gusto

  • Perejil fresco, a gusto

Preparación

  1. Cocinar los fideos en una olla con abundante agua hirviendo y sal, siguiendo el tiempo indicado en el paquete para que queden al dente.

  2. Mientras tanto, cortar la panceta en pequeños cubos y dorarla en una sartén a fuego medio hasta que quede crocante. Retirar el exceso de grasa si fuera necesario.

  3. Agregar la manteca y los dientes de ajo picados a la misma sartén. Cocinar durante unos minutos, sin dejar que el ajo llegue a quemarse.

  4. Antes de colar los fideos, reservar una taza del agua de cocción. Escurrirlos y sumarlos a la sartén junto con un chorrito del agua reservada.

  5. Incorporar el queso rallado, la panceta dorada y pimienta. Mezclar durante unos minutos hasta que la salsa quede cremosa y cubra bien la pasta.

  6. Servir caliente y terminar con perejil fresco, un poco más de queso rallado y la panceta crocante por encima.

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