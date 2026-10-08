Cómo preparar unos ricos fideos con manteca y darles una "vuelta de tuerca" increíble

Los fideos a la manteca son una de esas recetas simples que resuelven cualquier comida, pero con algunos ingredientes pueden convertirse en un plato mucho más sabroso.

Esta preparación requiere pocos pasos y permite jugar con diferentes sabores para salir de la versión tradicional y darle la vuelta de tuerca.

Fideos a la manteca: un clásico fácil y rápido

Fideos a la manteca: un clásico fácil y rápido

Para darle una vuelta de tuerca, se pueden sumar ingredientes como panceta dorada, champiñones salteados, ajo, hierbas frescas o diferentes tipos de queso, según el sabor que se quiera conseguir.

Ingredientes

400 gramos de fideos

50 gramos de manteca

100 gramos de panceta

2 dientes de ajo

50 gramos de queso rallado

Sal, a gusto

Pimienta, a gusto

Perejil fresco, a gusto

Preparación