RIQUÍSIMO
Cómo preparar unos rolls de canela y chocolate que vas a querer repetir todos los días
Una masa esponjosa, rellena a elección con canela o chocolate y bañada en glaseado: la receta casera ideal para el desayuno o la merienda.
Los rolls de canela y chocolate son una de las propuestas dulces más elegidas para arrancar el día o acompañar el mate en la merienda. Se trata de una masa enrollada y esponjosa, que se puede rellenar de distintas formas y que sorprende tanto por su aroma como por su textura tierna.
Ingredientes para hacer rolls de canela y chocolate
Para la masa
- 615 g de harina
- 7 g de levadura seca (o 20 g de levadura fresca)
- 5 g de miel
- 100 ml de agua
- 140 ml de leche a temperatura ambiente
- 1 huevo grande (55 g)
- 80 g de manteca fundida
- 60 g de azúcar
- 5 g de sal
Para el relleno de chocolate
- Chispas de chocolate, cantidad necesaria
- 100 g de azúcar
- 20 g de cacao amargo
- 10 g de manteca pomada
Para el relleno de canela
- 20 g de canela en polvo
- 100 g de azúcar
- 10 g de manteca pomada
Paso a paso para preparar los rolls
- Entibiar en una olla la leche, el agua, el azúcar y la miel. Agregar la levadura y dejar reposar unos minutos.
- Colocar la harina en un bowl, incorporar la mezcla anterior y comenzar a amasar.
- Cuando la masa empiece a tomar forma, sumar el huevo batido y la sal. Seguir amasando.
- Añadir la manteca fundida de a poco. Cuesta integrarla al principio, pero con el amasado se une sola hasta lograr una masa lisa.
- Dejar leudar la masa hasta que duplique su volumen.
- Estirar la masa sobre una mesada enharinada hasta formar un rectángulo parejo.
- Untar la superficie con la manteca pomada y distribuir el relleno elegido: azúcar y cacao para la versión chocolate, o azúcar y canela para la otra, sumando las chispas de chocolate si se desea.
- Cortar tiras y enrollar cada una sobre sí misma.
- Acomodar los rolls en una chapa y dejar leudar nuevamente hasta que dupliquen su tamaño.
- Cocinar a 180° hasta que doren.
Los secretos para que te salgan perfectos
- Es clave que todos los ingredientes de la masa estén a temperatura ambiente: ni fríos ni calientes, para que la levadura trabaje bien.
- Amasar con paciencia: aunque al principio cueste integrar la manteca, con el trabajo de amasado la masa termina quedando lisa y homogénea.
- Al armar el glaseado con azúcar impalpable y agua, incorporar el agua de a poco hasta lograr el espesor deseado; así se evita que quede demasiado líquido.
- Se puede preparar una tanda mixta, mitad con relleno de chocolate y mitad con canela, para tener las dos versiones en la misma horneada.