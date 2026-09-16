Cómo preparar unos rolls de canela y chocolate que vas a querer repetir todos los días

Los rolls de canela y chocolate son una de las propuestas dulces más elegidas para arrancar el día o acompañar el mate en la merienda. Se trata de una masa enrollada y esponjosa, que se puede rellenar de distintas formas y que sorprende tanto por su aroma como por su textura tierna.

Ingredientes para hacer rolls de canela y chocolate

Para la masa

615 g de harina

7 g de levadura seca (o 20 g de levadura fresca)

5 g de miel

100 ml de agua

140 ml de leche a temperatura ambiente

1 huevo grande (55 g)

80 g de manteca fundida

60 g de azúcar

5 g de sal

Para el relleno de chocolate

Chispas de chocolate, cantidad necesaria

100 g de azúcar

20 g de cacao amargo

10 g de manteca pomada

Para el relleno de canela

20 g de canela en polvo

100 g de azúcar

10 g de manteca pomada

Rolls caseros de canela y chocolate, con relleno a elección y un toque final de glaseado.

Paso a paso para preparar los rolls

Entibiar en una olla la leche, el agua, el azúcar y la miel. Agregar la levadura y dejar reposar unos minutos. Colocar la harina en un bowl, incorporar la mezcla anterior y comenzar a amasar. Cuando la masa empiece a tomar forma, sumar el huevo batido y la sal. Seguir amasando. Añadir la manteca fundida de a poco. Cuesta integrarla al principio, pero con el amasado se une sola hasta lograr una masa lisa. Dejar leudar la masa hasta que duplique su volumen. Estirar la masa sobre una mesada enharinada hasta formar un rectángulo parejo. Untar la superficie con la manteca pomada y distribuir el relleno elegido: azúcar y cacao para la versión chocolate, o azúcar y canela para la otra, sumando las chispas de chocolate si se desea. Cortar tiras y enrollar cada una sobre sí misma. Acomodar los rolls en una chapa y dejar leudar nuevamente hasta que dupliquen su tamaño. Cocinar a 180° hasta que doren.

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