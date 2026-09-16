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Miércoles, 16 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
RIQUÍSIMO

Cómo preparar unos rolls de canela y chocolate que vas a querer repetir todos los días

Una masa esponjosa, rellena a elección con canela o chocolate y bañada en glaseado: la receta casera ideal para el desayuno o la merienda.

Dayra, Arellano
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Los rolls de canela y chocolate son una de las propuestas dulces más elegidas para arrancar el día o acompañar el mate en la merienda. Se trata de una masa enrollada y esponjosa, que se puede rellenar de distintas formas y que sorprende tanto por su aroma como por su textura tierna.

Ingredientes para hacer rolls de canela y chocolate

Para la masa

  • 615 g de harina
  • 7 g de levadura seca (o 20 g de levadura fresca)
  • 5 g de miel
  • 100 ml de agua
  • 140 ml de leche a temperatura ambiente
  • 1 huevo grande (55 g)
  • 80 g de manteca fundida
  • 60 g de azúcar
  • 5 g de sal

Para el relleno de chocolate

  • Chispas de chocolate, cantidad necesaria
  • 100 g de azúcar
  • 20 g de cacao amargo
  • 10 g de manteca pomada

Para el relleno de canela

  • 20 g de canela en polvo
  • 100 g de azúcar
  • 10 g de manteca pomada

Rolls caseros de canela y chocolate, con relleno a elección y un toque final de glaseado.
Rolls caseros de canela y chocolate, con relleno a elección y un toque final de glaseado.

Paso a paso para preparar los rolls

  1. Entibiar en una olla la leche, el agua, el azúcar y la miel. Agregar la levadura y dejar reposar unos minutos.
  2. Colocar la harina en un bowl, incorporar la mezcla anterior y comenzar a amasar.
  3. Cuando la masa empiece a tomar forma, sumar el huevo batido y la sal. Seguir amasando.
  4. Añadir la manteca fundida de a poco. Cuesta integrarla al principio, pero con el amasado se une sola hasta lograr una masa lisa.
  5. Dejar leudar la masa hasta que duplique su volumen.
  6. Estirar la masa sobre una mesada enharinada hasta formar un rectángulo parejo.
  7. Untar la superficie con la manteca pomada y distribuir el relleno elegido: azúcar y cacao para la versión chocolate, o azúcar y canela para la otra, sumando las chispas de chocolate si se desea.
  8. Cortar tiras y enrollar cada una sobre sí misma.
  9. Acomodar los rolls en una chapa y dejar leudar nuevamente hasta que dupliquen su tamaño.
  10. Cocinar a 180° hasta que doren.

Los secretos para que te salgan perfectos

  • Es clave que todos los ingredientes de la masa estén a temperatura ambiente: ni fríos ni calientes, para que la levadura trabaje bien.
  • Amasar con paciencia: aunque al principio cueste integrar la manteca, con el trabajo de amasado la masa termina quedando lisa y homogénea.
  • Al armar el glaseado con azúcar impalpable y agua, incorporar el agua de a poco hasta lograr el espesor deseado; así se evita que quede demasiado líquido.
  • Se puede preparar una tanda mixta, mitad con relleno de chocolate y mitad con canela, para tener las dos versiones en la misma horneada.
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