Corte económico, sabroso y multiuso: la alternativa que no puede faltar en tu próxima compra

A la hora de organizar las compras del hogar, encontrar opciones rendidoras y accesibles puede hacer una gran diferencia en el presupuesto.

En la carnicería existen piezas que, sin estar entre las más costosas, permiten preparar platos abundantes y llenos de sabor para toda la familia.

Dentro de este grupo aparece una alternativa que sobresale por su versatilidad en la cocina y que puede adaptarse tanto a preparaciones rápidas como a cocciones prolongadas.

Gracias a sus características, puede cocinarse al horno y acompañarse con papas, vegetales u otras guarniciones.

Aguja: un corte rendidor y versátil para sumar a las comidas

La aguja es un corte vacuno que se obtiene de la zona delantera del animal, principalmente del sector cercano al cuello y las primeras vértebras.

Se caracteriza por ofrecer una buena relación entre precio y rendimiento, motivo por el cual suele convertirse en una alternativa interesante para quienes buscan cuidar el presupuesto sin resignar sabor.

Este corte vacuno se destaca por su buen rendimiento y por ser una opción conveniente para sumar a la compra.

Entre sus principales virtudes aparece su versatilidad. Puede utilizarse en guisos, estofados, carnes al horno, preparaciones a la olla, rellenos e incluso bifes, dependiendo de cómo haya sido cortada.

Al contener tejido conectivo y grasa intramuscular, las cocciones lentas ayudan a que quede más tierna y jugosa, mientras que una correcta preparación permite aprovechar al máximo su sabor.

Con una cocción adecuada, la carne puede quedar tierna y jugosa, perfecta para servir en diferentes platos.

Cuenta DNI: cómo conseguir aguja con 20% de descuento

Durante agosto de 2026, Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, ofrece un 20% de bonificación en comercios de cercanía adheridos, entre los que se encuentran carnicerías.

Es importante mencionar que la promoción está disponible de lunes a viernes y cuenta con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.

Así, si el kilo de aguja tiene un precio promedio de $11.000, al aplicar el beneficio del 20% el ahorro es de $2.200. De esta manera, luego del reintegro, el costo final queda en $8.800, siempre que la compra cumpla con las condiciones establecidas por la promoción.

El beneficio de Cuenta DNI permite acceder a un 20% de bonificación en comercios adheridos durante agosto.

Por otro lado, cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario abonar desde la aplicación Cuenta DNI mediante "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios, en establecimientos adheridos.

No aplica a operaciones realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito, transferencias ni códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra. Además, el beneficio es válido para venta minorista y consumo familiar.

Con Cuenta DNI, un kilo de aguja que cuesta $11.000 puede quedar en $8.800 tras aplicar el 20% de reintegro en comercios adheridos.

¿En qué recetas se puede usar la aguja?

Una de las grandes ventajas de este corte es que puede incorporarse a una amplia variedad de preparaciones. Para aprovechar su textura y sabor, algunas opciones son: