Corte económico, sabroso y multiuso: la alternativa que no puede faltar en tu próxima compra
Ideal para preparar comidas rendidoras y reconfortantes, esta pieza vacuna se destaca por su sabor intenso, múltiples formas de cocción y un precio conveniente para cuidar el bolsillo.
A la hora de organizar las compras del hogar, encontrar opciones rendidoras y accesibles puede hacer una gran diferencia en el presupuesto.
En la carnicería existen piezas que, sin estar entre las más costosas, permiten preparar platos abundantes y llenos de sabor para toda la familia.
Dentro de este grupo aparece una alternativa que sobresale por su versatilidad en la cocina y que puede adaptarse tanto a preparaciones rápidas como a cocciones prolongadas.
Aguja: un corte rendidor y versátil para sumar a las comidas
La aguja es un corte vacuno que se obtiene de la zona delantera del animal, principalmente del sector cercano al cuello y las primeras vértebras.
Se caracteriza por ofrecer una buena relación entre precio y rendimiento, motivo por el cual suele convertirse en una alternativa interesante para quienes buscan cuidar el presupuesto sin resignar sabor.
Entre sus principales virtudes aparece su versatilidad. Puede utilizarse en guisos, estofados, carnes al horno, preparaciones a la olla, rellenos e incluso bifes, dependiendo de cómo haya sido cortada.
Al contener tejido conectivo y grasa intramuscular, las cocciones lentas ayudan a que quede más tierna y jugosa, mientras que una correcta preparación permite aprovechar al máximo su sabor.
Cuenta DNI: cómo conseguir aguja con 20% de descuento
Durante agosto de 2026, Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia, ofrece un 20% de bonificación en comercios de cercanía adheridos, entre los que se encuentran carnicerías.
Es importante mencionar que la promoción está disponible de lunes a viernes y cuenta con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.
Así, si el kilo de aguja tiene un precio promedio de $11.000, al aplicar el beneficio del 20% el ahorro es de $2.200. De esta manera, luego del reintegro, el costo final queda en $8.800, siempre que la compra cumpla con las condiciones establecidas por la promoción.
Por otro lado, cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario abonar desde la aplicación Cuenta DNI mediante "Pagar QR" con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y Payway o Cuenta DNI Comercios, en establecimientos adheridos.
No aplica a operaciones realizadas con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito, transferencias ni códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra. Además, el beneficio es válido para venta minorista y consumo familiar.
¿En qué recetas se puede usar la aguja?
Una de las grandes ventajas de este corte es que puede incorporarse a una amplia variedad de preparaciones. Para aprovechar su textura y sabor, algunas opciones son:
- Guiso de carne y verduras: cortada en cubos y cocinada lentamente, queda tierna y absorbe muy bien los sabores.
- Estofado con papas: una receta clásica para los días fríos, ideal para acompañar con arroz, puré o pastas.
- Carne desmechada: después de una cocción prolongada puede desmenuzarse y utilizarse para tacos, empanadas o sándwiches.
- Aguja al horno: acompañada con papas, batatas, cebolla y diferentes condimentos permite preparar una comida completa.
- Bifes de aguja: según el grosor y la pieza, pueden cocinarse a la plancha o sartén procurando no excederse en la cocción.
- Salsas para pastas: cortada en pequeños trozos y cocinada durante varias horas aporta sabor y cuerpo a preparaciones con tomate.