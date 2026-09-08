SABROSAS
Croquetas de arroz fáciles y ricas: son ideales para aprovechar lo que sobró
Las croquetas de arroz son una opción práctica para aprovechar el arroz que quedó de otra comida y transformarlo en una preparación completamente nueva.
En muchas ocasiones, preparar una cantidad abundante de arroz termina dejando una porción en la heladera que ya no alcanza para resolver una comida completa. En lugar de descartarlo o repetir el mismo plato, una alternativa sencilla es convertirlo en unas croquetas de arroz doradas y crocantes.
Una de las ventajas de esta receta, además de ser económica y fácil de preparar, es que puede adaptarse según los ingredientes disponibles. Las croquetas se pueden servir solas, acompañadas con una ensalada fresca o como guarnición de carnes, pollo y verduras. También funcionan como una opción práctica para una comida rápida durante la semana.
Receta para hacer croquetas de arroz
Ingredientes
- 2 tazas de arroz cocido y frío.
- 2 huevos.
- 100 g de queso rallado, que puede ser parmesano o un queso semiduro.
- 2 cucharadas de harina.
- 1 diente de ajo, opcional.
- 1 cucharada de perejil fresco.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Aceite, cantidad necesaria para la cocción.
Preparación
- Preparar la mezcla: colocar el arroz frío en un bowl amplio. Añadir los huevos, el queso rallado, la harina, el ajo previamente picado y el perejil fresco. Mezclar todos los ingredientes hasta conseguir una preparación bien integrada.
- Condimentar: sumar sal y pimienta a gusto. Antes de continuar, comprobar la consistencia de la mezcla. Debe poder mantenerse unida al tomar una porción con una cuchara. Si está demasiado húmeda o líquida, incorporar un poco más de harina.
- Calentar la sartén: cubrir el fondo de una sartén con aceite y llevar a fuego medio-alto. Esperar a que alcance una temperatura adecuada antes de cocinar las croquetas.
- Formar las porciones: con una cuchara, tomar pequeñas cantidades de la preparación y colocarlas directamente sobre la sartén caliente. Darles una forma redondeada y aplanarlas suavemente para que se cocinen de manera pareja.
- Cocinar de ambos lados: dejar que se doren durante aproximadamente 2 minutos y luego darlas vuelta con cuidado. Continuar la cocción durante otros 2 minutos, hasta obtener una superficie crocante y de color dorado.
- Eliminar el exceso de aceite: retirar las croquetas y colocarlas sobre un plato cubierto con papel absorbente. Dejar unos instantes para que liberen parte del aceite sobrante.
- Servir: llevar a la mesa mientras todavía están calientes. Pueden disfrutarse solas o acompañadas con una ensalada, salsas o la guarnición elegida.