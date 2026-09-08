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Martes, 8 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
SABROSAS

Croquetas de arroz fáciles y ricas: son ideales para aprovechar lo que sobró

Las croquetas de arroz son una opción práctica para aprovechar el arroz que quedó de otra comida y transformarlo en una preparación completamente nueva.

LBarrios
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 En muchas ocasiones, preparar una cantidad abundante de arroz termina dejando una porción en la heladera que ya no alcanza para resolver una comida completa. En lugar de descartarlo o repetir el mismo plato, una alternativa sencilla es convertirlo en unas croquetas de arroz doradas y crocantes.

Una de las ventajas de esta receta, además de ser económica y fácil de preparar, es que puede adaptarse según los ingredientes disponibles. Las croquetas se pueden servir solas, acompañadas con una ensalada fresca o como guarnición de carnes, pollo y verduras. También funcionan como una opción práctica para una comida rápida durante la semana.

Receta para hacer croquetas de arroz 

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz cocido y frío.
  • 2 huevos.
  • 100 g de queso rallado, que puede ser parmesano o un queso semiduro.
  • 2 cucharadas de harina.
  • 1 diente de ajo, opcional.
  • 1 cucharada de perejil fresco.
  • Sal y pimienta, a gusto.
  • Aceite, cantidad necesaria para la cocción.


Esta receta de croquetas de arroz es ideal para preparar cuando sobra de otra comida y sirve como acompañamiento para carnes, pollos y mariscos.&nbsp;
Esta receta de croquetas de arroz es ideal para preparar cuando sobra de otra comida y sirve como acompañamiento para carnes, pollos y mariscos. 

Preparación

  1. Preparar la mezcla: colocar el arroz frío en un bowl amplio. Añadir los huevos, el queso rallado, la harina, el ajo previamente picado y el perejil fresco. Mezclar todos los ingredientes hasta conseguir una preparación bien integrada.
  2. Condimentar: sumar sal y pimienta a gusto. Antes de continuar, comprobar la consistencia de la mezcla. Debe poder mantenerse unida al tomar una porción con una cuchara. Si está demasiado húmeda o líquida, incorporar un poco más de harina.
  3. Calentar la sartén: cubrir el fondo de una sartén con aceite y llevar a fuego medio-alto. Esperar a que alcance una temperatura adecuada antes de cocinar las croquetas.
  4. Formar las porciones: con una cuchara, tomar pequeñas cantidades de la preparación y colocarlas directamente sobre la sartén caliente. Darles una forma redondeada y aplanarlas suavemente para que se cocinen de manera pareja.
  5. Cocinar de ambos lados: dejar que se doren durante aproximadamente 2 minutos y luego darlas vuelta con cuidado. Continuar la cocción durante otros 2 minutos, hasta obtener una superficie crocante y de color dorado.
  6. Eliminar el exceso de aceite: retirar las croquetas y colocarlas sobre un plato cubierto con papel absorbente. Dejar unos instantes para que liberen parte del aceite sobrante.
  7. Servir: llevar a la mesa mientras todavía están calientes. Pueden disfrutarse solas o acompañadas con una ensalada, salsas o la guarnición elegida.
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