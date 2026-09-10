Cuadraditos de hojaldre: una receta dulce y sabrosa para disfrutar en la merienda

A la hora de pensar en algo dulce para la merienda, no siempre hace falta pasar horas en la cocina ni contar con demasiados ingredientes. Con una masa de hojaldre y algunos productos que suelen estar en casa se pueden preparar unos cuadraditos crocantes, dorados y con un toque dulce irresistible.

Esta receta es una alternativa sencilla para acompañar el mate, el café o el té, y también puede ser una buena opción para tener algo casero listo para compartir. Su preparación lleva pocos pasos y permite disfrutar de una textura bien hojaldrada por fuera y un sabor dulce que invita a comer más de uno.

Receta de cuadraditos de hojaldre, ideales para acompañar el mate

Receta de cuadraditos de hojaldre, ideales para acompañar el mate

Ingredientes

1 lámina de masa de hojaldre

80 gramos de azúcar

1 cucharadita de canela

1 huevo

1 cucharada de agua

Azúcar impalpable, cantidad necesaria

Un poco de harina para la mesada

Preparación