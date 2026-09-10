MUY RICOS
Cuadraditos de hojaldre: una receta dulce y sabrosa para disfrutar en la merienda
Una preparación fácil y económica que combina una masa bien crocante con un toque dulce, ideal para acompañar unos mates a la tarde.
A la hora de pensar en algo dulce para la merienda, no siempre hace falta pasar horas en la cocina ni contar con demasiados ingredientes. Con una masa de hojaldre y algunos productos que suelen estar en casa se pueden preparar unos cuadraditos crocantes, dorados y con un toque dulce irresistible.
Esta receta es una alternativa sencilla para acompañar el mate, el café o el té, y también puede ser una buena opción para tener algo casero listo para compartir. Su preparación lleva pocos pasos y permite disfrutar de una textura bien hojaldrada por fuera y un sabor dulce que invita a comer más de uno.
Receta de cuadraditos de hojaldre, ideales para acompañar el mate
Ingredientes
- 1 lámina de masa de hojaldre
- 80 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de canela
- 1 huevo
- 1 cucharada de agua
- Azúcar impalpable, cantidad necesaria
- Un poco de harina para la mesada
Preparación
- Precalentar el horno a 200 grados para que esté bien caliente al momento de cocinar los cuadraditos. Espolvorear apenas de harina la mesada y extender la masa de hojaldre con cuidado, sin aplastarla demasiado para conservar sus capas.
- Mezclar el azúcar con la canela en un recipiente. Espolvorear parte de esta preparación sobre toda la superficie de la masa y pasar suavemente un palo de amasar por encima para que el azúcar quede adherido.
- Cortar la masa en cuadrados de aproximadamente 5 centímetros. Se pueden dejar así o hacer un pequeño corte en el centro de cada uno para conseguir una presentación más atractiva.
- Colocar los cuadraditos en una placa para horno cubierta con papel manteca, dejando un poco de espacio entre ellos porque el hojaldre va a crecer durante la cocción.
- Batir el huevo junto con una cucharada de agua y pincelar suavemente la superficie de cada cuadradito. Evitar que el huevo llegue demasiado a los bordes, ya que podría dificultar que el hojaldre se eleve correctamente.
- Espolvorear por encima el resto del azúcar con canela y llevar la placa al horno. Cocinar durante unos 12 a 15 minutos, hasta que estén inflados, dorados y crocantes.
- Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de manipularlos. Cuando estén tibios, espolvorear con azúcar impalpable y servir junto con unos mates, café o té.