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Viernes, 11 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
MUY RICOS

Cuadraditos de hojaldre: una receta dulce y sabrosa para disfrutar en la merienda

Una preparación fácil y económica que combina una masa bien crocante con un toque dulce, ideal para acompañar unos mates a la tarde.

CLederer
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A la hora de pensar en algo dulce para la merienda, no siempre hace falta pasar horas en la cocina ni contar con demasiados ingredientes. Con una masa de hojaldre y algunos productos que suelen estar en casa se pueden preparar unos cuadraditos crocantes, dorados y con un toque dulce irresistible.

Esta receta es una alternativa sencilla para acompañar el mate, el café o el té, y también puede ser una buena opción para tener algo casero listo para compartir. Su preparación lleva pocos pasos y permite disfrutar de una textura bien hojaldrada por fuera y un sabor dulce que invita a comer más de uno.

Receta de cuadraditos de hojaldre, ideales para acompañar el mate

Receta de cuadraditos de hojaldre, ideales para acompañar el mate

Receta de cuadraditos de hojaldre, ideales para acompañar el mate

Ingredientes

  • 1 lámina de masa de hojaldre
  • 80 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de agua
  • Azúcar impalpable, cantidad necesaria
  • Un poco de harina para la mesada

Preparación

  1. Precalentar el horno a 200 grados para que esté bien caliente al momento de cocinar los cuadraditos. Espolvorear apenas de harina la mesada y extender la masa de hojaldre con cuidado, sin aplastarla demasiado para conservar sus capas.
  2. Mezclar el azúcar con la canela en un recipiente. Espolvorear parte de esta preparación sobre toda la superficie de la masa y pasar suavemente un palo de amasar por encima para que el azúcar quede adherido.
  3. Cortar la masa en cuadrados de aproximadamente 5 centímetros. Se pueden dejar así o hacer un pequeño corte en el centro de cada uno para conseguir una presentación más atractiva.
  4. Colocar los cuadraditos en una placa para horno cubierta con papel manteca, dejando un poco de espacio entre ellos porque el hojaldre va a crecer durante la cocción.
  5. Batir el huevo junto con una cucharada de agua y pincelar suavemente la superficie de cada cuadradito. Evitar que el huevo llegue demasiado a los bordes, ya que podría dificultar que el hojaldre se eleve correctamente.
  6. Espolvorear por encima el resto del azúcar con canela y llevar la placa al horno. Cocinar durante unos 12 a 15 minutos, hasta que estén inflados, dorados y crocantes.
  7. Retirar del horno y dejar reposar unos minutos antes de manipularlos. Cuando estén tibios, espolvorear con azúcar impalpable y servir junto con unos mates, café o té.
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