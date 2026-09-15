Cuesta menos de 10 "lucas" y rinde mucho: la achura típica de las fiestas que podés comer todo el año
Sabrosa, tierna y versátil, esta alternativa permite preparar desde platos fríos hasta comidas calientes por pocos pesos.
En tiempos en los que llenar el changuito obliga a mirar cada vez más los precios, algunos cortes "poco conocidos" pueden convertirse en grandes aliados. Además de ser rendidores, permiten salir de las preparaciones de siempre sin necesidad de gastar de más.
Entre esas opciones aparece una achura muy arraigada a la gastronomía argentina, reconocido por su textura particular y por ser protagonista de clásicas recetas de la abuela.
Aunque suele asociarse con las mesas de Navidad o fin de año, también se adapta a preparaciones sencillas y baratas para incorporar al menú cotidiano.
¿Cuál es el corte tradicional que podés agregar a todo tipo de receta?
La lengua vacuna es una achura muy tradicional de la gastronomía argentina, especialmente presente en las mesas de Navidad y Año Nuevo.
La clásica lengua a la vinagreta es probablemente su preparación más conocida, aunque este corte ofrece muchas más posibilidades para aprovecharlo durante todo el año.
Una de sus principales características es su textura. Aunque requiere una cocción prolongada para ablandarse, una vez hervida correctamente queda tierna, jugosa y fácil de cortar en fetas o desmenuzar. Su sabor es particular, pero suave, por lo que combina muy bien con salsas, vegetales, condimentos y diferentes guarniciones.
Además, es una alternativa rendidora que permite preparar varias porciones y reutilizar las sobras en otras comidas. Puede servirse caliente o fría y convertirse en ingrediente de sándwiches o incluso tacos, una ventaja para quienes buscan variar el menú sin comprar distintos cortes.
Lengua con 20% de descuento
Durante septiembre de 2026, Cuenta DNI mantiene un 20% de bonificación en comercios de cercanía adheridos, entre ellos las carnicerías alcanzadas por la promoción. El beneficio está disponible de lunes a viernes y cuenta con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona.
Si el kilo de lengua vacuna cuesta aproximadamente $10.000, con el 20% de ahorro el reintegro correspondiente es de $2.000. De esta manera, siempre que la compra cumpla con las condiciones de la promoción y todavía haya margen disponible en el tope semanal, el costo final queda en $8.000.
Para acceder al beneficio es necesario abonar desde la aplicación Cuenta DNI mediante Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet o Payway, o Cuenta DNI Comercios.
No aplica para pagos con tarjetas de crédito o débito, transferencias ni códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la operación.