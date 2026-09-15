Cuesta menos de 10 "lucas" y rinde mucho: la achura típica de las fiestas que podés comer todo el año

En tiempos en los que llenar el changuito obliga a mirar cada vez más los precios, algunos cortes "poco conocidos" pueden convertirse en grandes aliados. Además de ser rendidores, permiten salir de las preparaciones de siempre sin necesidad de gastar de más.

Entre esas opciones aparece una achura muy arraigada a la gastronomía argentina, reconocido por su textura particular y por ser protagonista de clásicas recetas de la abuela.

Aunque suele asociarse con las mesas de Navidad o fin de año, también se adapta a preparaciones sencillas y baratas para incorporar al menú cotidiano.

Se destaca por su textura tierna y puede acompañarse con diferentes salsas y vegetales.

¿Cuál es el corte tradicional que podés agregar a todo tipo de receta?

La lengua vacuna es una achura muy tradicional de la gastronomía argentina, especialmente presente en las mesas de Navidad y Año Nuevo.

La clásica lengua a la vinagreta es probablemente su preparación más conocida, aunque este corte ofrece muchas más posibilidades para aprovecharlo durante todo el año.

La lengua a la vinagreta es una de las preparaciones más tradicionales y suele ganar protagonismo durante las fiestas de fin de año.

Una de sus principales características es su textura. Aunque requiere una cocción prolongada para ablandarse, una vez hervida correctamente queda tierna, jugosa y fácil de cortar en fetas o desmenuzar. Su sabor es particular, pero suave, por lo que combina muy bien con salsas, vegetales, condimentos y diferentes guarniciones.

Además, es una alternativa rendidora que permite preparar varias porciones y reutilizar las sobras en otras comidas. Puede servirse caliente o fría y convertirse en ingrediente de sándwiches o incluso tacos, una ventaja para quienes buscan variar el menú sin comprar distintos cortes.

La lengua vacuna es un corte rendidor que requiere una cocción prolongada para alcanzar una consistencia tierna.

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La lengua vacuna es una achura tradicional que puede aprovecharse en numerosas preparaciones más allá de las fiestas.

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Tips para cocinar lengua y conseguir una textura tierna

Lavarla antes de cocinar: conviene enjuagarla muy bien con agua fría antes de llevarla a la olla.

Darle tiempo: necesita una cocción prolongada; puede hervirse aproximadamente entre 2 y 3 horas, dependiendo del tamaño, hasta que esté bien tierna.

Sumar sabor al caldo: cebolla, zanahoria, puerro, laurel, ajo y granos de pimienta ayudan a aromatizarla mientras se cocina.

Retirar la piel: una vez cocida y todavía tibia, hay que quitar la capa exterior gruesa que la recubre. En ese punto debería desprenderse con facilidad.

No descartar el caldo: después de colarlo, puede aprovecharse como base para sopas, salsas o guisos.

Dejarla enfriar para cortar: si se buscan fetas finas y parejas, conviene esperar a que la carne pierda temperatura antes de cortarla.

La lengua puede cortarse en porciones y terminarse sobre las brasas para lograr una superficie dorada.

Recetas para aprovechar la lengua más allá de las fiestas

Lengua a la vinagreta: el clásico argentino, con ajo, perejil, aceite, vinagre y diferentes condimentos.

Lengua estofada: se cocina lentamente con salsa de tomate, cebolla, zanahoria y especias.

Lengua a la parrilla: una vez hervida y tierna, se corta en fetas gruesas y se dora sobre las brasas.

Tacos de lengua: desmenuzada o cortada en pequeños trozos, puede combinarse con cebolla, vegetales y alguna salsa.

Empanadas de lengua: picada y mezclada con cebolla, morrón y condimentos, funciona como un relleno diferente y rendidor.

Sándwich de lengua: en fetas finas, acompañada con mostaza, hojas verdes, tomate o vegetales encurtidos.

Ensalada con lengua: fría y cortada en tiras, puede sumarse a papas, huevo duro, vegetales y una vinagreta.

Lengua al horno: después de hervirla, puede terminarse con papas, verduras y hierbas para que tome más sabor y se dore.