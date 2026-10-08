El corte de carne que se consigue a $6.400 y es perfecto para rellenar y hacer a la parrilla
Una opción económica para compartir en familia, con una preparación sencilla y un resultado sabroso que combina distintos ingredientes y se adapta a varias recetas.
Hay un corte de carne que se caracteriza por su forma alargada y resulta ideal para abrir, rellenar y cocinar lentamente hasta lograr una preparación sabrosa.
Además, quienes aprovechen el descuento del 20% de Cuenta DNI pueden conseguirlo por alrededor de $6.400, siempre que la compra cumpla las condiciones vigentes.
¿Cuál es el corte de carne perfecto para hacer arrollado y no gastar en un caro matambre?
La tortuga de cerdo es un corte de forma alargada y compacta que se obtiene de la zona de la paleta.
Su tamaño permite abrirla con facilidad para incorporar diferentes rellenos antes de cocinarla.
Una de sus principales ventajas es la versatilidad, ya que puede prepararse entera, en trozos o abierta para rellenar.
También admite distintos métodos de cocción, desde la parrilla hasta el horno y la cacerola.
Por sus características, es una opción que permite adaptar la receta según los ingredientes disponibles en casa.
El relleno puede cambiarse fácilmente y convertirse en una preparación diferente cada vez.
Su precio en supermercados y carnicerías ronda los $8.000, pero si se utiliza el descuento del 20% que ofrece Cuenta DNI de lunes a viernes se consigue por alrededor de $6.400, una rebaja de $1.600 que permite ahorrar.
Receta de tortuga de cerdo rellena
Ingredientes
- 1 tortuga de cerdo de aproximadamente 1,5 kg
- 150 gramos de muzzarella
- 150 gramos de jamón cocido
- 1 morrón rojo
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- Perejil fresco
- Sal y pimienta
- 1 cucharada de aceite
- Hilo de cocina
Preparación
- Abrir la tortuga de cerdo con un corte longitudinal para obtener una pieza más fina y pareja. Condimentar con sal, pimienta, ajo y perejil.
- Distribuir sobre la carne el jamón, la muzzarella, el morrón cortado en tiras y la cebolla previamente salteada.
- Enrollar la pieza con cuidado, procurando que el relleno quede bien distribuido en el interior. Atar con hilo de cocina para mantener la forma durante la cocción.
- Llevar a la parrilla con fuego medio y cocinar lentamente, girándola cada tanto para que se dore de manera pareja y se cocine por dentro.
- Retirar cuando la carne esté bien cocida y dejar reposar unos minutos antes de cortar. Servir en rodajas junto con una ensalada, papas o verduras grilladas.