El corte de carne que se consigue a $6.400 y es perfecto para rellenar y hacer a la parrilla

Hay un corte de carne que se caracteriza por su forma alargada y resulta ideal para abrir, rellenar y cocinar lentamente hasta lograr una preparación sabrosa.

Además, quienes aprovechen el descuento del 20% de Cuenta DNI pueden conseguirlo por alrededor de $6.400, siempre que la compra cumpla las condiciones vigentes.

¿Cuál es el corte de carne perfecto para hacer arrollado y no gastar en un caro matambre?

¿Cuál es el corte de carne perfecto para hacer arrollado y no gastar en un caro matambre?

La tortuga de cerdo es un corte de forma alargada y compacta que se obtiene de la zona de la paleta.

Su tamaño permite abrirla con facilidad para incorporar diferentes rellenos antes de cocinarla.

Una de sus principales ventajas es la versatilidad, ya que puede prepararse entera, en trozos o abierta para rellenar.

También admite distintos métodos de cocción, desde la parrilla hasta el horno y la cacerola.

Por sus características, es una opción que permite adaptar la receta según los ingredientes disponibles en casa.

El relleno puede cambiarse fácilmente y convertirse en una preparación diferente cada vez.

Su precio en supermercados y carnicerías ronda los $8.000, pero si se utiliza el descuento del 20% que ofrece Cuenta DNI de lunes a viernes se consigue por alrededor de $6.400, una rebaja de $1.600 que permite ahorrar.

Receta de tortuga de cerdo rellena

Ingredientes

1 tortuga de cerdo de aproximadamente 1,5 kg

150 gramos de muzzarella

150 gramos de jamón cocido

1 morrón rojo

1 cebolla

2 dientes de ajo

Perejil fresco

Sal y pimienta

1 cucharada de aceite

Hilo de cocina

Preparación