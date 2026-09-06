El corte de carne de cerdo que bajó su precio y sale hecho una "mantequita" a la parrilla

Los precios de la carne suelen ser un factor clave a la hora de elegir qué poner en la parrilla, especialmente cuando se busca una alternativa rica sin gastar de más. En este contexto, algunos cortes de cerdo aparecen como una opción que permite variar el menú y conseguir un plato abundante.

Entre las distintas opciones, hay un corte que se destaca porque tuvo una baja en su precio y, además, tiene una característica que lo vuelve ideal para cocinar a las brasas: con una buena cocción, queda tan tierno que prácticamente se deshace al cortarlo.

¿Cuál es el corte de carne que bajó de precio y queda perfecto a la parrilla?

¿Cuál es el corte de carne que bajó de precio y queda perfecto a la parrilla?

La bola de lomo de cerdo es un corte magro, de textura firme y con poca grasa visible, que puede convertirse en una muy buena alternativa para quienes buscan sumar carne de cerdo a la parrilla. Se obtiene de la parte trasera del animal y, bien preparada, permite conseguir porciones abundantes sin necesidad de recurrir a cortes más costosos.

Una de sus principales ventajas es que puede quedar muy tierna y jugosa cuando se cocina correctamente. Para la parrilla, una cocción a fuego medio y sin apurar el corte ayuda a conservar sus jugos, mientras que un buen adobo o una marinada previa puede aportar todavía más sabor. El resultado es una carne suave, fácil de cortar y con una textura que puede quedar prácticamente como "mantequita".

Además, la bola de lomo de cerdo es versátil y puede acompañarse con opciones clásicas de la parrilla, como papas, verduras asadas o una ensalada fresca. También permite jugar con distintos condimentos y salsas, por lo que funciona tanto para un almuerzo familiar como para una parrillada de fin de semana sin necesidad de gastar una fortuna.

El precio de este corte ronda los $7.900 en supermercados y algunos locales, pero si se utiliza el 20% de descuento que ofrece Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, de lunes a viernes en comercios de barrio, se puede conseguir con una rebaja de aproximadamente $1.500 que lo deja en $6.300.

Para obtener el descuento, es necesario abonar la compra con Cuenta DNI mediante alguna de las opciones habilitadas. Entre ellas se encuentran "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de Pago" y "Clave DNI" en terminales Posnet, además de los pagos realizados a través de Cuenta DNI Comercios.

El beneficio no alcanza a las operaciones efectuadas con tarjetas de crédito o débito vinculadas a la billetera, transferencias bancarias ni pagos mediante códigos QR de otras aplicaciones, como Mercado Pago.