El corte de carne "estrella" que bajó su precio y es ideal para preparar al horno

A la hora de pensar qué cocinar, elegir un corte de carne que rinda y se pueda preparar de distintas maneras ayuda a organizar las comidas. Algunas opciones que suelen quedar fuera de la lista por su precio elevado a veces aparecen como una alternativa más accesible.

Entre ellas se encuentra un corte que bajó su precio y que funciona especialmente bien para cocinar al horno. Con una cocción adecuada, puede quedar tierno y jugoso, además de permitir preparar una receta abundante para compartir en familia.

¿Cuál es el corte de carne que se consigue más barato y puede hacerse en distintas recetas?

¿Cuál es el corte de carne que se consigue más barato y puede hacerse en distintas recetas?

La bondiola de cerdo se caracteriza por ser un corte tierno, con una buena cantidad de grasa entreverada que ayuda a conservar la humedad durante la cocción. Por eso, es una opción que funciona especialmente bien para preparaciones largas, ya que puede quedar jugosa y con mucho sabor cuando se cocina a temperatura moderada.

Una de sus principales ventajas es la versatilidad. Se puede preparar entera al horno, cortada en bifes para cocinar a la plancha o a la parrilla, e incluso desmenuzada después de una cocción prolongada para utilizar en sándwiches, tacos o rellenos. También combina muy bien con marinadas y distintos condimentos, desde ajo y hierbas hasta mostaza, miel o especias.

Para cocinarla al horno, una buena alternativa es sellar primero la pieza para dorar el exterior y después continuar la cocción a temperatura moderada. De esta manera se forma una superficie dorada mientras el interior conserva parte de sus jugos. Se puede acompañar con papas, batatas, cebolla, calabaza o verduras asadas, que además permiten aprovechar los jugos que quedan en la fuente.

Desde el punto de vista nutricional, la bondiola aporta proteínas de buena calidad, además de vitaminas del grupo B y minerales como zinc, fósforo y selenio. Al tratarse de un corte con mayor contenido graso que otras partes del cerdo, la cantidad de grasa y calorías puede variar según la pieza y la preparación, por lo que una porción equilibrada permite incorporarla dentro de una alimentación variada.

¿Cómo conseguir la bondiola de cerdo a bajo costo?

En supermercados y carnicerías, la bondiola bajó su precio y se convirtió en una alternativa más accesible para preparar distintas comidas durante la semana.

Ahora se consigue por un valor aproximado de $7.200, pero si se utiliza el descuento del 20% que ofrece Cuenta DNI de lunes a viernes en comercios de barrio, se puede obtener una rebaja de $1.440. De esta manera, el precio final queda en aproximadamente $5.760.

Para aprovechar el beneficio, el pago debe realizarse directamente desde Cuenta DNI a través de alguna de las modalidades disponibles: QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet o Cuenta DNI Comercios.

El descuento no rige para pagos con tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias ni códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales. Luego de concretar la compra, el reintegro se deposita en la cuenta asociada dentro de un plazo de hasta 10 días hábiles.