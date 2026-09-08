El corte de carne "multiuso" que sirve para hamburguesas, desmechados, guisos y más

A la hora de organizar las comidas de la semana, contar con un corte de carne que pueda adaptarse a distintas recetas facilita la planificación y permite aprovechar una misma compra de varias maneras.

Este es el caso de un corte que puede comprarse en cantidad y luego fraccionarse según las necesidades de cada comida. Una parte puede reservarse para un guiso, otra para preparar carne desmechada y la restante incluso puede utilizarse para elaborar hamburguesas caseras.

Roast beef: qué características tiene este corte de carne

El corte en cuestión es el roast beef, que se extrae del cuarto delantero del vacuno, específicamente de la zona de la aguja. Se trata de un músculo que trabaja bastante durante la vida del animal, por lo que presenta fibras firmes.

Sin embargo, esa característica se complementa con una buena cantidad de grasa entre las fibras, que aporta sabor y ayuda a conservar la jugosidad mientras se cocina. El roast beef puede utilizarse en piezas enteras, en cubos o picado, dependiendo del plato que se quiera preparar.

El roast beef es un corte de carne que puede utilizarse para múltiples recetas como guisos, estofados, carnes desmechadas o carne picada para rellenos.

Qué preparaciones se pueden hacer con roast beef

Estofados y guisos

Una de las formas más tradicionales de aprovechar el roast beef es utilizarlo en guisos y estofados. Cortado en cubos y cocinado durante un período prolongado, puede adquirir una textura más tierna y aportar mucho sabor al conjunto.

Carne desmechada

Otra alternativa consiste en preparar carne desmechada. Con una cocción lenta y suficiente humedad, el roast beef puede quedar tan tierno que se desarma fácilmente con un tenedor.

Al horno

También es posible cocinar la pieza entera al horno, previamente condimentada y acompañada con los ingredientes elegidos. Después de la cocción puede cortarse en fetas y servirse con una guarnición.

Hamburguesas caseras

El roast beef también es elegido para preparar hamburguesas caseras. Al pasarlo por la picadora, la grasa que contiene entre sus fibras puede contribuir a obtener medallones más jugosos.

¿Cómo conseguir roast beef con descuento?

Actualmente, el precio promedio del kilo de roast beef ronda los $15.000 en carnicerías de barrio y en las principales cadenas de supermercados.

Además, existe la posibilidad de acceder a un precio menor mediante una promoción de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia. En carnicerías adheridas, el beneficio permite obtener un 20% de descuento, por lo que un kilo de roast beef de $15.000 puede quedar en aproximadamente $12.000 luego del reintegro.

Cuenta DNI unificó el beneficio correspondiente a carnicerías, granjas y pescaderías con el de "Comercios de cercanía". Por este motivo, la promoción se aplica de lunes a viernes. El reintegro tiene un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza al realizar compras por $30.000.

Para acceder al beneficio, la compra debe realizarse con Cuenta DNI mediante QR o Clave DNI y utilizando dinero disponible en la cuenta. No se encuentran contemplados los pagos efectuados a través de transferencias, envío de dinero, tarjetas de crédito o débito.