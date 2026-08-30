El corte de carne muy barato que sorprende por su jugosidad y queda perfecto a la sartén

Cuando hablamos de carne, solemos pensar en cortes clásicos como el bife de chorizo, la entraña o el lomo. Sin embargo, hay otras opciones que pueden sorprender por su sabor y textura y, además, resultar mucho más accesibles para el bolsillo.

Entre las múltiples opciones hay uno que se destaca por su jugosidad, ideal para preparar rápidamente tanto a la sartén como a la parrilla. Con el descuento del 20% en Cuenta DNI, su precio puede quedar en aproximadamente $3.800, una alternativa conveniente para los ahorristas.

¿Cuál es el corte de carne perfecto para tirar a la sartén sin gastar una fortuna?

¿Cuál es el corte de carne perfecto para tirar a la sartén sin gastar una fortuna?

La chuleta de paleta de cerdo es una alternativa económica que puede lucirse tanto en la parrilla como en la sartén. Por su relación entre precio y calidad, se convierte en una buena opción para quienes buscan disfrutar de una carne sabrosa y rendidora sin tener que elegir los cortes más costosos.

Una de sus principales características es que resulta tierna y jugosa, gracias a la presencia de grasa que aporta sabor y ayuda a conservar la humedad durante la cocción. Preparada a fuego lento, esta grasa se va fundiendo y permite obtener una carne suave y con una textura muy agradable.

Pero no se limita a la parrilla o la sartén, también puede cocinarse al horno, a la plancha o incorporarse a diferentes guisos. Esta variedad de métodos de cocción la convierte en un corte práctico para preparar distintas comidas y adaptarlo a lo que haya disponible en casa.

Además, es fácil encontrarlo en las carnicerías y admite una gran variedad de condimentos. Especias, hierbas y marinados pueden incorporarse para potenciar su sabor y darle diferentes perfiles según la preparación elegida.

El precio de este corte ronda los $4.800, pero si se utiliza el 20% de descuento que tiene Cuenta DNI de lunes a viernes se puede conseguir por un valor aproximado de $3.840, una rebaja de casi $960 que permite disfrutar de una opción rica y rendidora sin gastar de más.

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse mediante Cuenta DNI a través de las modalidades habilitadas, como "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de Pago" o "Clave DNI" en terminales Posnet, además de Cuenta DNI Comercios.

El descuento no se aplica a pagos realizados con tarjetas de crédito o débito asociadas a la billetera, transferencias bancarias ni códigos QR de otras aplicaciones, como Mercado Pago.