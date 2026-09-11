El corte de carne perfecto para guisos y salsas: se consigue por $3.900

A la hora de buscar ingredientes económicos para preparar un buen guiso, puchero o estofado durante los días de frío, existen algunos cortes que suelen quedar fuera de las opciones más conocidas.

Sin embargo, hay una pieza de carne poco popular que se adapta muy bien a este tipo de recetas y que permite ahorrar unos pesos a la hora de hacer las compras.

Además de su precio accesible, este corte se destaca por su versatilidad y por el sabor que aporta a las preparaciones de cocción lenta. Puede utilizarse en diferentes comidas caseras y conseguirse por alrededor de $3.600 el kilo aprovechando los descuentos de Cuenta DNI, por lo que se convierte en una alternativa tierna y sabrosa para disfrutar sin gastar de más.

¿Cuál es el corte de carne perfecto para hacer a la olla?

¿Cuál es el corte de carne perfecto para hacer a la olla?

El osobuco de cerdo es un corte que suele pasar bastante desapercibido frente a otras piezas más populares, pero que puede rendir muy bien en la cocina.

Se obtiene de la parte inferior de la pata del animal y se caracteriza por tener hueso y una buena cantidad de tejido conectivo, dos características que lo vuelven especialmente interesante para las preparaciones de cocción lenta.

Al cocinarlo durante varias horas, el colágeno se va desarmando y la carne queda cada vez más tierna, mientras que el hueso ayuda a aportar sabor al caldo y a las distintas preparaciones.

Por eso, es una alternativa ideal para sumar a guisos, pucheros, estofados, sopas o incluso salsas para acompañar pastas.

Además, su precio puede convertirlo en una opción interesante para quienes buscan armar comidas abundantes sin gastar demasiado. Con el descuento del 20% de Cuenta DNI, el kilo, que suele rondar los $4.900, puede conseguirse por alrededor de $3.600, lo que permite llevar a la mesa un plato casero, sabroso y rendidor por menos plata.

Para obtener el descuento, es necesario abonar la compra con Cuenta DNI mediante alguna de las opciones habilitadas. Entre ellas se encuentran "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de Pago" y "Clave DNI" en terminales Posnet, además de los pagos realizados a través de Cuenta DNI Comercios.

El beneficio no alcanza a las operaciones efectuadas con tarjetas de crédito o débito vinculadas a la billetera, transferencias bancarias ni pagos mediante códigos QR de otras aplicaciones, como Mercado Pago.