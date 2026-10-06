El corte de carne perfecto para hacer al horno, ahora con 20% de descuento: ¿Cuál es y cuánto cuesta?

Elegir bien el corte de carne para horno lo cambia todo. Hay un clásico que vuelve a ganar protagonismo en las carnicerías por su sabor y su rendimiento.

Además, un beneficio bancario permite llevarlo con descuento en comercios de cercanía. La oportunidad aparece justo cuando conviene cuidar el bolsillo.

El corte ideal para hacer al horno

Se trata de la tapa de asado, un corte vacuno muy apreciado por su jugosidad y su textura firme.

Bien cocida, el exterior queda crocante y dorado, mientras que por dentro conserva una suavidad irresistible. Rinde para varias porciones.

Un clásico de la mesa argentina que rinde para varias porciones.

En lo nutricional, 100 gramos aportan unas 213 calorías: el 36% viene de las proteínas y el 64% de la grasa. No es un corte magro.

Así pódes aprovechar el 20% off con Cuenta DNI

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia. Ofrece un 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

Si la tapa de asado cuesta aproximadamente $13.500 el kilo, el descuento es de $2.700. Con la resta, queda en $10.800 por kg.

Estas son las condiciones para acceder al reintegro:

Medio de pago: desde la app, con QR o Clave DNI.

desde la app, con QR o Clave DNI. Días: de lunes a viernes .

de . Tope: $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con compras por $30.000.

El descuento se activa pagando con QR o Clave DNI desde la app.

Cómo cocinar la tapa de asado al horno

El secreto está en la cocción lenta. Llevala a horno moderado, a 180 °C, tapada con papel aluminio durante unas 2 horas.

Después, destapá y subí la temperatura por 15 minutos para dorar. El punto ideal es bien cocida: la carne queda tierna y se desarma sola.

Recetas con tapa de asado para aprovechar el descuento

Este corte brilla en preparaciones populares de todos los días: