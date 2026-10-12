El corte de carne perfecto para preparar un guiso o estofado los días nublados

Entre los cortes de carne que se pueden aprovechar para preparar guisos o estofados, hay uno económico, con hueso y mucho sabor, que permite cocinar a fuego lento sin perder el sabor.

Además, los que utilizan Cuenta DNI pueden aprovechar el descuento del 20% para ahorrar en la compra. Con esta promoción, el kilo queda en $3.200.

¿Cuál es el corte de carne que "te salva" los guisos y el estofado?





El corte de carne que "te salva" los guisos y el estofado.

El espinazo de vaca es un corte que incluye parte de la columna vertebral y huesos con restos de carne. Se destaca por su precio accesible y por aportar mucho sabor a las preparaciones.

Es una opción muy utilizada para cocinar a fuego lento, ya que durante la cocción los huesos contribuyen a darle más cuerpo y gusto al caldo. Por eso, funciona muy bien en guisos, estofados y sopas.

Para aprovecharlo, lo ideal es cocinarlo durante un tiempo prolongado, hasta que la carne se ablande y los sabores se integren con el resto de los ingredientes.

Se puede combinar con papas, zanahorias, cebolla, zapallo y otras verduras para preparar platos abundantes y rendidores.

El precio de este corte ronda los $3.900 en supermercados y carnicerías, porque por lo general siempre está en oferta, pero si se utiliza el 20% de descuento que tiene Cuenta DNI de lunes a viernes, se puede obtener por $3.200.

Receta de guiso de espinazo





Ingredientes

1 kilo de espinazo de vaca.

2 papas medianas.

1 zanahoria.

1 cebolla.

1 morrón rojo.

2 dientes de ajo.

2 tomates maduros.

1 taza de arroz.

1 litro de caldo de verduras.

2 cucharadas de aceite.

Sal, pimienta, pimentón y orégano a gusto.

1 hoja de laurel (opcional).

Preparación