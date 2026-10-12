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Lunes, 12 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
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El corte de carne perfecto para preparar un guiso o estofado los días nublados

Es económico, y tiene hueso y mucho sabor. Ideal para preparar comidas abundantes en la cacerola los días que están más frescos.

Candela Lederer
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Entre los cortes de carne que se pueden aprovechar para preparar guisos o estofados, hay uno económico, con hueso y mucho sabor, que permite cocinar a fuego lento sin perder el sabor.

Además, los que utilizan Cuenta DNI pueden aprovechar el descuento del 20% para ahorrar en la compra. Con esta promoción, el kilo queda en $3.200.

¿Cuál es el corte de carne que "te salva" los guisos y el estofado?

El corte de carne que "te salva" los guisos y el estofado.

El corte de carne que "te salva" los guisos y el estofado.

El espinazo de vaca es un corte que incluye parte de la columna vertebral y huesos con restos de carne. Se destaca por su precio accesible y por aportar mucho sabor a las preparaciones.

Es una opción muy utilizada para cocinar a fuego lento, ya que durante la cocción los huesos contribuyen a darle más cuerpo y gusto al caldo. Por eso, funciona muy bien en guisos, estofados y sopas.

Para aprovecharlo, lo ideal es cocinarlo durante un tiempo prolongado, hasta que la carne se ablande y los sabores se integren con el resto de los ingredientes. 

Se puede combinar con papas, zanahorias, cebolla, zapallo y otras verduras para preparar platos abundantes y rendidores.

El precio de este corte ronda los $3.900 en supermercados y carnicerías, porque por lo general siempre está en oferta, pero si se utiliza el 20% de descuento que tiene Cuenta DNI de lunes a viernes, se puede obtener por $3.200. 

Receta de guiso de espinazo

Ingredientes

  • 1 kilo de espinazo de vaca.

  • 2 papas medianas.

  • 1 zanahoria.

  • 1 cebolla.

  • 1 morrón rojo.

  • 2 dientes de ajo.

  • 2 tomates maduros.

  • 1 taza de arroz.

  • 1 litro de caldo de verduras.

  • 2 cucharadas de aceite.

  • Sal, pimienta, pimentón y orégano a gusto.

  • 1 hoja de laurel (opcional).

Preparación

  1. Calentar el aceite en una olla grande y dorar los trozos de espinazo por todos sus lados para que la carne tome color y aporte sabor a la preparación.

  2. Picar la cebolla, el morrón y los dientes de ajo. Incorporarlos a la olla y cocinar durante unos minutos, hasta que las verduras se ablanden.

  3. Agregar los tomates picados o el tomate triturado. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y orégano. Mezclar bien para integrar los sabores.

  4. Verter el caldo o el agua caliente hasta cubrir la carne. Añadir la hoja de laurel si se desea y cocinar a fuego bajo, con la olla tapada, durante aproximadamente una hora o hasta que el espinazo comience a ablandarse. Si hace falta, sumar más líquido durante la cocción.

  5. Pelar las papas y la zanahoria, cortarlas en cubos y agregarlas a la preparación. Cocinar durante unos 15 minutos antes de incorporar el arroz o los fideos, según la opción elegida.

  6. Continuar la cocción hasta que las verduras estén tiernas y el arroz o los fideos estén listos. Si el guiso queda demasiado espeso, agregar un poco más de caldo o agua caliente.

  7. Probar, ajustar los condimentos y servir bien caliente. El resultado será un guiso abundante, sabroso y perfecto para los días frescos.

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