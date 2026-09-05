El corte de carne que necesitás en tu cocina: es barato, rendidor y queda delicioso al horno, parrilla o cacerola

Dentro del amplio mundo de la carne existen cortes que permiten resolver distintas comidas sin necesidad de limitarse a una única técnica de cocción. La marucha es uno de ellos: se caracteriza por ser una pieza de buen rendimiento, con buen sabor y una textura que puede volverse muy tierna cuando se cocina de la manera adecuada.

Este corte resulta especialmente práctico porque puede utilizarse para diferentes preparaciones. Se puede llevar al horno, la parrilla o la cacerola, además de emplearse en guisos, estofados y otras recetas que requieren una carne sabrosa y adaptable.

¿Qué es la marucha y de dónde sale este corte?

La marucha proviene de la parte delantera del vacuno, específicamente de la zona del hombro, y recubre el área del bife ancho. Se trata de una pieza de forma plana y rectangular, con una cantidad equilibrada de grasa natural y fibras relativamente blandas.

Estas características hacen que tenga una combinación de jugosidad, sabor y buena textura, especialmente cuando se respetan los tiempos adecuados de cocción. Por eso, puede utilizarse tanto para preparaciones rápidas como para platos que requieren una cocción más prolongada.

Una de las particularidades de este corte es que puede cortarse longitudinalmente para obtener dos bifes. Esta alternativa resulta práctica porque permite separar la pieza y evitar el cartílago que atraviesa la parte central.

Como no suele ser uno de los cortes más populares que se encuentran directamente en las vitrinas, una buena opción es consultarle al carnicero por la pieza y pedirla de acuerdo con la preparación que se quiera realizar.

Si se cocina correctamente, la marucha puede resultar un corte muy tierno. Es ideal para guisos o estofados, aunque también se adapta a la parrilla o al horno.

¿Cómo cocinar la marucha para que quede tierna?

La forma de cocinar la marucha depende del plato elegido. En el caso de la parrilla, se puede preparar la pieza entera o utilizarla cortada en bifes. Es importante evitar una cocción excesivamente prolongada a fuego muy fuerte, ya que esto puede secar la carne.

Para hacerla al horno, una alternativa consiste en acompañarla con verduras y una pequeña cantidad de líquido para mantener la humedad durante la cocción. La preparación a temperatura moderada permite que las fibras se ablanden progresivamente.

La cacerola también es una buena opción, especialmente para guisos y estofados. En este caso, una cocción lenta junto con verduras, caldo o una salsa permite aprovechar la estructura de la pieza y obtener una carne tierna y sabrosa.

¿Cómo conseguir marucha con descuento?

El precio promedio del kilo de marucha ronda los $13.000 en carnicerías de barrio y en las principales cadenas de supermercados. Sin embargo, existe una alternativa para conseguirla a un valor menor mediante una promoción bancaria.

Se trata de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, que ofrece un 20% de descuento en carnicerías adheridas. De esta manera, un kilo de marucha cuyo precio sea de $13.000 puede quedar en aproximadamente $10.400 luego del reintegro.

Cuenta DNI unificó el beneficio destinado a carnicerías, granjas y pescaderías con el correspondiente a los denominados "Comercios de cercanía". Por ese motivo, la promoción se encuentra disponible de lunes a viernes y contempla un reintegro del 20%.

El beneficio tiene un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con compras de hasta $30.000.

Para acceder, las compras deben realizarse con Cuenta DNI mediante pago con QR o Clave DNI, utilizando dinero disponible en la cuenta. La promoción no contempla pagos mediante transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito o débito, ni tampoco operaciones realizadas con el QR de Mercado Pago u otras billeteras virtuales.