El corte de carne que queda delicioso para milanesas o bifecitos: ¿Qué promoción permite conseguirlo con 20% de descuento?

Hay cortes de carne que no suelen ocupar el primer lugar a la hora de armar el menú semanal, pero pueden ser una solución práctica para cocinar distintas recetas.

Uno de ellos es una opción de cerdo que se caracteriza por ser versátil y rendidora, ya que puede utilizarse tanto en preparaciones rápidas como en comidas que requieren una cocción más prolongada.

Por sus características, permite preparar desde milanesas y bifecitos hasta platos al horno, guisos, empanadas y preparaciones similares al pulled pork.

¿Cuál es el corte de carne de cerdo que sirve para milanesas, bifecitos y guisos?

El corte en cuestión es la cuadrada de cerdo, que proviene de la zona alta del lomo, cerca de las costillas.

Se caracteriza por combinar una porción de carne relativamente magra con una fina capa de grasa, que aporta jugosidad y sabor durante la cocción.

La cuadrada de cerdo es ideal para incorporar en el menú diario, ya que se adapta a distintas recetas como milanesas, estofados o guisos.

Esa combinación permite utilizarla en preparaciones rápidas, aunque también responde bien cuando se cocina durante más tiempo para conseguir una textura más tierna.

Entre las alternativas para aprovechar este corte se encuentran:

Milanesas de cerdo: cortada en fetas y rebozada, puede cocinarse al horno o en sartén.

cortada en fetas y rebozada, puede cocinarse al horno o en sartén. Bifecitos: permite preparar porciones individuales de cocción rápida.

permite preparar porciones individuales de cocción rápida. Al horno: puede cocinarse entera con papas, batatas u otras verduras.

puede cocinarse entera con papas, batatas u otras verduras. A la parrilla: admite marinadas y diferentes condimentos para potenciar su sabor.

admite marinadas y diferentes condimentos para potenciar su sabor. Guisos y estofados: puede cortarse en cubos y combinarse con verduras, legumbres o salsas.

puede cortarse en cubos y combinarse con verduras, legumbres o salsas. Empanadas: picada a cuchillo, funciona como relleno para preparaciones caseras.

picada a cuchillo, funciona como relleno para preparaciones caseras. Pulled pork: una cocción lenta permite desmenuzarla para preparar sándwiches o tacos.

¿Cómo conseguir cuadrada de cerdo con 20% de descuento?

En septiembre de 2026, la promoción de Cuenta DNI permite obtener un 20% de ahorro de lunes a viernes en comercios adheridos, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.

El beneficio tiene un tope unificado semanal, que se alcanza con $30.000 en compras, ya que el reintegro máximo corresponde al 20% de ese gasto.

La cuadrada de cerdo se puede conseguir con un 20% de descuento en carnicerías adheridas a la promoción de Cuenta DNI.

Por ejemplo, tomando como referencia un precio de $12.000 por kilo, una compra de cuadrada de cerdo quedaría en aproximadamente $9.600 después de aplicar el ahorro del 20%.

La promoción puede utilizarse mediante pago QR con débito en cuenta, Clave DNI y otras modalidades contempladas en las condiciones oficiales. El reintegro se acredita en los movimientos de la cuenta vinculada dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.