El corte de carne que te resuelve cualquier comida: sirve para parrilla, horno y estofados

A la hora de organizar las comidas de todos los días, elegir cortes de carne versátiles permite ahorrar tiempo y aprovechar mejor cada compra.

Existe una alternativa que puede utilizarse para preparar platos muy diferentes, desde una parrillada hasta un estofado.

Además, su textura permite cocinarlo de distintas maneras sin resignar sabor ni calidad durante el proceso.

El corte que conviene comprar: cuál es y cómo cocinarlo

Se trata de la punta de paleta, conocida comúnmente como marucha, un corte proveniente de la parte delantera del vacuno.

Se encuentra específicamente en la zona del hombro y recubre el sector del bife ancho, con una forma plana y rectangular.

La marucha o punta de paleta es ideal para cocinar al horno, a la olla o incluso a la parrilla si se hace de forma lenta y controlado.

La marucha tiene una cantidad equilibrada de grasa natural y fibras relativamente blandas, características que aportan sabor y jugosidad.

Aunque no siempre aparece exhibida en las carnicerías, se puede solicitar directamente al carnicero y pedir que la prepare. También puede cortarse longitudinalmente para obtener dos bifes y evitar así el cartílago central, facilitando su cocción.

Parrilla: cocinar a fuego moderado para lograr una textura tierna.

Horno: preparar lentamente para conservar la jugosidad.

Estofados: permite una cocción prolongada y aporta sabor al fondo.

Guisos: puede utilizarse en cubos para acompañar verduras.

Bifes: puede cortarse longitudinalmente para facilitar la preparación.

La marucha puede quedar dura si se cocina rápidamente a fuego demasiado alto, por lo que las preparaciones lentas son especialmente recomendables.

¿Cómo conseguir marucha con descuento?

Actualmente, el kilo de punta de paleta o marucha ronda los $13.000, aunque el precio puede variar según el comercio y la zona.

Una alternativa para reducir el gasto es aprovechar promociones bancarias disponibles en carnicerías y comercios adheridos.

Durante octubre, Cuenta DNI ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona.

El descuento se aplica cuando el pago se realiza mediante las modalidades contempladas por Cuenta DNI.

Entre ellas se encuentran el pago con QR mediante débito en cuenta y la utilización de Clave DNI en terminales habilitadas.