El corte de carne rendidor y "versátil" que puede conseguirse a $12.000 el kilo

Durante mucho tiempo, este corte de carne vacuna no figuró entre los más buscados en las carnicerías. Sin embargo, en el último tiempo empezó a ganar protagonismo y hoy se posiciona como una de las piezas más valoradas dentro de la cocina diaria.

Se trata de un corte que ofrece una combinación de sabor, rendimiento y versatilidad difícil de igualar. Permite preparar platos abundantes y adaptarse a distintos métodos de cocción, ya sea a la plancha, a la parrilla o al horno, lo que lo convierte en una alternativa práctica para el consumo cotidiano.

Cuál es el corte de carne sabroso y rendidor

El corte en cuestión es el bife ancho, una pieza que proviene de la parte del lomo alto del animal, cerca de las costillas. Su principal característica es la presencia de grasa entreverada, conocida como marmoleo, que le aporta una textura tierna y un sabor intenso.

Este detalle es clave en su preparación: al cocinarse, la grasa se funde lentamente y potencia el gusto de la carne sin necesidad de agregar demasiados condimentos. Por eso, es uno de los favoritos para hacer a la parrilla o a la plancha.

El bife ancho puede aprovecharse en parrilla, horno o plancha, ya que se trata de un corte tierno y jugoso.

A diferencia del bife angosto, que es más magro, el bife ancho se destaca por ser más jugoso y sabroso, aunque también tiene un mayor contenido graso. Esto lo convierte en una opción ideal para quienes priorizan el sabor por sobre otros factores.

Algunas ideas para aprovechar este corte en la cocina:

A la parrilla, con cocción lenta para resaltar el marmoleo

A la plancha, sellado a fuego fuerte y luego terminado a temperatura media

Al horno, acompañado con papas o verduras

En tiras finas, para salteados o sandwiches contundentes





Cómo conseguir bife ancho con descuento

En la actualidad, el precio promedio del kilo de bife ancho ronda los $15.000 en carnicerías de barrio y supermercados. Sin embargo, existen promociones que permiten reducir considerablemente ese valor.

Una de las opciones más utilizadas es la billetera virtual Cuenta DNI, que ofrece un descuento del 20% en carnicerías adheridas. De esta manera, el kilo puede conseguirse por aproximadamente $12.000, lo que implica un ahorro cercano a los $3.000.

El beneficio forma parte de una promoción unificada que incluye comercios de cercanía, granjas y pescaderías, y está disponible de lunes a viernes. El reintegro tiene un tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con consumos de $25.000.

Es importante tener en cuenta que el descuento se aplica únicamente en pagos realizados con dinero en cuenta mediante QR o Clave DNI. No incluye operaciones con tarjeta de crédito, débito, transferencias ni otras billeteras digitales. El reintegro, en tanto, se acredita dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra.