El corte de carne tierno, rendidor y práctico para muchas recetas: se consigue por $3.800

La paleta con hueso es un corte de carne poco aprovechado que, a pesar de su precio accesible, se destaca por ser tierno y rendidor en la cocina diaria.

No siempre es el primero que se elige, pero quienes lo prueban suelen incorporarlo seguido por lo bien que funciona en distintas recetas. Con un valor cercano a los $3.800 mediante Cuenta DNI, se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan comer rico sin gastar de más.

Su textura y versatilidad hacen que se adapte tanto a preparaciones simples como a platos más elaborados, convirtiéndose en un aliado práctico para todos los días.

El corte de carne que se adapta muy bien a todas las comidas





El corte de carne que se adapta muy bien a todas las comidas.

La paleta con hueso proviene de la parte delantera del animal, lo que hace que tenga un buen equilibrio entre carne y grasa y le da sabor sin volverse pesada.

Además, el hueso aporta un plus en cocciones largas, potenciando el gusto de cualquier preparación. En cuanto a su textura, es una carne que puede resultar firme en crudo, pero que con la cocción adecuada se vuelve muy tierna.

Funciona especialmente bien en preparaciones al horno, guisos o estofados, donde el tiempo permite que se ablande y libere todo su jugo, logrando platos sabrosos y rendidores.

Otro punto fuerte es su versatilidad y rendimiento. Se puede usar en una gran variedad de recetas, desde comidas simples hasta platos más elaborados, y al tener hueso suele rendir más de lo que parece.

El precio en supermercados y comercios barriales ronda los $4.800, pero si se utilizan los descuentos del 20% que ofrece Cuenta DNI de lunes a viernes en marzo, se puede obtener por tan solo $3.800, con una rebaja de $960 que ayuda a ahorrar y a mejorar las compras diarias.