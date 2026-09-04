El corte de lujo que pocos eligen y se puede conseguir por $10.000 el kilo

Elegir qué llevar de la carnicería se convirtió en una decisión cada vez más pensada. En este sentido, algunas alternativas tradicionalmente asociadas a preparaciones especiales pueden resultar más accesibles al combinar con promociones vigentes.

Una de ellas se destaca por su terneza, sabor suave y las numerosas formas en las que puede prepararse. Aunque suele considerarse una opción premium, existe una manera de reducir considerablemente su valor y llevarla a la mesa por poco más de $10.000 el kilo.

Se destaca por su terneza y versatilidad, dos características que lo convierten en una alternativa ideal para distintas preparaciones.



Un corte de carne "premium" para sorprender a todos

El solomillo es un corte especialmente valorado por su terneza. Se obtiene de una zona con poca actividad muscular, característica que ayuda a explicar su textura suave y delicada.

Por este motivo, suele estar asociado a platos más elaborados y es considerado una de las piezas destacadas o lujosas dentro de la carnicería.

Entre sus principales virtudes aparece también su versatilidad. Puede cocinarse entero o cortarse en medallones, además de prepararse a la plancha, al horno o en sartén.

Su sabor permite acompañarlo con vegetales, papas, purés, salsas y diferentes guarniciones sin necesidad de realizar preparaciones demasiado complejas.

El solomillo se destaca por su terneza, sabor suave y versatilidad para preparar diferentes platos.



¿Cómo conseguir solomillo a solo $10.000 el kilo?

Cuenta DNI es la billetera digital de Banco Provincia y cuenta con promociones destinadas a reducir el gasto en diferentes rubros. Entre ellas se encuentra una bonificación del 20% en comercios adheridos, con un tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona para las compras contempladas por el beneficio.

De esta manera, si se toma como referencia un solomillo de $13.000 el kilo, el 20% representa un ahorro de $2.600. Una vez acreditado el reintegro, el costo efectivo queda en $10.400, siempre que la compra reúna las condiciones establecidas por la promoción y el usuario todavía tenga disponible su tope semanal.

Para acceder al descuento es necesario abonar mediante Cuenta DNI utilizando las modalidades habilitadas, como Pagar QR con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet o Payway o Cuenta DNI Comercios.

No se contemplan pagos con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, Visa Débito, transferencias ni códigos QR pertenecientes a Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada dentro de los primeros 10 días hábiles y el beneficio no alcanza a clientes que registren atrasos en sus obligaciones con el banco.

Cuenta DNI permite acceder a un 20% de bonificación en comercios adheridos, sujeto a las condiciones y al tope semanal de la promoción.



Tips para que el solomillo no quede seco

El secreto está en no pasarlo de cocción. Debido a que se trata de una pieza naturalmente tierna, una exposición excesiva al calor puede hacer que pierda jugosidad.

Una buena alternativa es sellarlo primero a temperatura alta para dorar la superficie y luego continuar la cocción a fuego moderado. Antes de cortarlo, conviene dejarlo reposar unos minutos para favorecer la redistribución de sus jugos.

Para conservar su terneza y jugosidad, el solomillo requiere una cocción controlada y un breve reposo antes de servir.

Recetas con solomillo



El solomillo puede incorporarse en una gran variedad de preparaciones. Algunas alternativas son medallones con salsa de hongos, solomillo al horno con papas, carne a la mostaza, salteado con vegetales, brochettes, preparaciones con salsa de pimienta o una versión a la plancha acompañada por puré.

También puede cortarse en tiras para platos rápidos, siempre procurando controlar el tiempo de cocción para conservar su característica terneza.