El corte de pollo sabroso que es un aliado en la cocina y se puede conseguir con descuento

A la hora de organizar las comidas de todos los días, contar con ingredientes versátiles puede facilitar la planificación y permitir preparar distintos platos con una misma compra.

Dentro de las opciones que suelen encontrarse en las carnicerías y supermercados, hay un corte de pollo que se destaca justamente por su capacidad para adaptarse a diferentes recetas.

Se trata de una pieza que puede cocinarse de varias maneras y que funciona tanto para una comida rápida como para preparaciones más elaboradas.

Puede servirse acompañada de arroz, puré, ensaladas o verduras, aunque también es una buena alternativa para preparar patitas caseras o platos de cacerola.

Cuál es el corte de pollo que conviene sumar a la cocina

Dentro de la variedad de cortes disponibles, la pata muslo se destaca por combinar un precio relativamente accesible con diferentes posibilidades de preparación.

La pata y muslo es una buena opción para sumar en la cocina diaria y su valor ronda los $10.000 por kilo.

La pieza corresponde a la zona inferior del muslo y se caracteriza por ofrecer una buena cantidad de carne, además de una textura que puede resultar especialmente jugosa después de la cocción.

Su versatilidad permite utilizarla en preparaciones a la plancha, al horno o en cacerola, además de deshuesarla para elaborar recetas más prácticas.

Una de sus principales características es que puede cocinarse con piel, lo que ayuda a conservar la humedad y aporta jugosidad durante la preparación. Sin embargo, retirarla también es una alternativa válida para quienes prefieren una comida más liviana.

La pata muslo puede acompañarse con prácticamente cualquier guarnición. Una opción sencilla es servirla con puré de papas o arroz, aunque también puede combinarse con ensaladas, vegetales al horno o diferentes salsas y aderezos.

Otra posibilidad consiste en deshuesar la pieza y utilizar la carne para preparar patitas caseras, rellenos, sándwiches o distintas comidas que requieran pollo en trozos pequeños. De esta forma, un mismo corte puede transformarse en preparaciones muy diferentes.

¿Cómo conseguir pata y muslo con descuento?





El precio promedio del kilo de pata muslo ronda entre $9.000 y $10.000 en carnicerías de barrio y en las principales cadenas de supermercados.

A ese valor se le puede aplicar una promoción de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, en los comercios adheridos. El beneficio contempla un 20% de reintegro y permite reducir el costo de la compra.

Cuenta DNI unificó el beneficio correspondiente a carnicerías, granjas y pescaderías con el de "Comercios de cercanía". Por eso, la promoción se encuentra disponible de lunes a viernes.

El reintegro tiene un tope semanal de $6.000 por persona, que se alcanza con $30.000 en compras.

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse mediante Cuenta DNI, utilizando QR o Clave DNI y dinero disponible en la cuenta. No son válidas las operaciones realizadas por transferencia o envío de dinero, ni aquellas abonadas con tarjetas de crédito o débito.