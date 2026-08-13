El corte económico que queda perfecto en guisos: rico, versátil y barato

Hay un corte que combina dos cualidades difíciles de encontrar juntas: rinde en las preparaciones y no golpea tanto el bolsillo. Se consigue en cualquier carnicería de barrio y en las góndolas de los supermercados, y en esta época del año se convierte en uno de los más pedidos.

Cuál es el corte económico para guisos

El corte en cuestión es la marucha, también conocida como tapa de bife. Por su textura tierna y su nivel de grasa intermedio, la marucha funciona tanto para guisos como para la parrilla o la plancha. Su fibra es más blanda que la de otros cortes económicos, lo que explica por qué se deshace bien en las cocciones lentas.

En cuanto al valor nutricional, aporta proteínas de alto valor biológico y hierro de fácil absorción. No es de los cortes más magros del mostrador, pero su relación entre sabor y precio la mantiene entre las preferidas para el día a día.

El descuento con Cuenta DNI

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece durante agosto un beneficio del 20% en comercios de cercanía adheridos, categoría que incluye carnicerías, granjas y pescaderías de barrio. El descuento se acredita pagando directamente desde la aplicación, con QR o clave DNI.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece durante agosto un beneficio del 20% en comercios de cercanía adheridos.

Si el kilo de marucha cuesta $9.900, con el 20% de descuento el precio final queda en $7.920. La cuenta es simple: se restan $1.980 al valor original y ese es el monto que efectivamente paga quien compra con la app.

El beneficio rige de lunes a viernes y tiene un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana, que se alcanza con compras por $30.000. Ese límite se comparte con el resto de los comercios de cercanía, así que las compras en la verdulería o el almacén del barrio suman al mismo techo semanal.

Cómo lograr un guiso de lentejas delicioso con este corte

La preparación más elegida para esta época es el guiso de lentejas, que combina 400 gramos de lentejas, chorizo colorado, 250 gramos de marucha, cebolla, pimiento, zanahoria y un kilo de papas. Con el descuento aplicado sobre la carne, el costo total de la receta baja frente al precio de lista.

Además del guiso, la marucha también se aprovecha a la parrilla o a la plancha, cortada en bifes finos, donde su textura tierna se luce especialmente.