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El corte que es ideal para el asado del fin de semana y puede conseguirse con descuento

Un corte de carne se ganó la preferencia para el asado y con Cuenta DNI se puede pagar menos en carnicerías adheridas esta semana.

Dayra, Arellano
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Hay un corte de carne que se convirtió en el favorito de quienes ya piensan en el asado del fin de semana. Su precio accesible y su rendimiento en la parrilla y en la olla lo transformaron en una alternativa cada vez más elegida frente a cortes más caros. 

Además, quienes paguen con la billetera virtual del Banco Provincia pueden acceder a un descuento que reduce todavía más el gasto en la carnicería.

Todo sobre el famoso corte para el asado

El corte en cuestión es el azotillo, también conocido como carnaza común. Proviene de la zona del cuarto delantero de la res, cerca del pecho y las costillas, y forma parte de la categoría de cortes económicos con buen rendimiento en la cocina.

A nivel nutricional, aporta proteínas de alto valor biológico y una buena cantidad de hierro, mineral clave para la producción de glóbulos rojos. No es un corte particularmente magro, pero su relación precio-nutrientes lo vuelve muy conveniente para el día a día.

Cómo funciona el descuento con Cuenta DNI

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece durante septiembre un beneficio del 20% de descuento en comercios de cercanía, categoría que incluye carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

El azotillo, un corte económico y tierno cuando se cocina a fuego lento, se volvió una de las opciones más elegidas para el asado y los guisos de la semana.
El azotillo, un corte económico y tierno cuando se cocina a fuego lento, se volvió una de las opciones más elegidas para el asado y los guisos de la semana.

Si el kilo de azotillo cuesta $11.900, con el 20% de descuento el precio final queda en $9.520 por kilo. La cuenta es simple: $11.900 menos $2.380 de reintegro arroja ese valor final para el consumidor.

Para acceder al beneficio, la compra debe realizarse los días hábiles, de lunes a viernes, pagando con código QR desde la aplicación y con saldo disponible en la cuenta. El tope de reintegro es de $6.000 por semana y por persona, monto que se alcanza con consumos de $30.000.

Cómo lograr un resultado súper tierno

Por su fibra dura, el azotillo rinde mejor con cocciones lentas y prolongadas. La técnica ideal es el estofado a fuego bajo, entre 1 hora y media y 2 horas, con la olla tapada y suficiente líquido para que la carne no se seque. El punto de cocción óptimo se alcanza cuando la carne se deshace fácilmente con un tenedor.

Con esa base, el azotillo brilla en varias preparaciones:

  • Estofado de azotillo: cocción lenta con verduras, vino y caldo, ideal para los días fríos.
  • Milanesas de azotillo: cortado en bifes finos, empanado y frito o al horno.
  • Carne mechada: deshilachada tras una cocción larga, perfecta para rellenos y sándwiches.
  • Guiso de lentejas con azotillo: aporta sabor y textura a un clásico de olla.
  • Empanadas de carne: el azotillo cocido y picado funciona como relleno económico y sabroso.
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