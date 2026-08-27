El corte que todos recomiendan en la carnicería: es rendidor, sabroso y se puede rellenar

A la hora de elegir qué carne llevar para el almuerzo o la cena, existen cortes que se destacan por su sabor, rendimiento y versatilidad. Algunos permiten preparar platos abundantes sin gastar de más y pueden adaptarse a distintas recetas según los ingredientes disponibles en casa.

Entre esas alternativas se encuentra un corte de cerdo que suele ser recomendado en las carnicerías por su buen rendimiento y porque admite diferentes formas de cocción. Una de las opciones más buscadas es prepararlo relleno, una opción sencilla que permite combinar carne con verduras, quesos u otros ingredientes para obtener un plato completo y sabroso.

¿Cuál es el corte de carne que se puede rellenar y lo recomiendan todos?

¿Cuál es el corte de carne que se puede rellenar y lo recomiendan todos?

El matambre de cerdo es un corte que se encuentra entre el cuero y las costillas del animal. Su combinación de carne y una cantidad moderada de grasa le brinda una textura tierna, además de mantenerlo jugoso durante la cocción y potenciar su sabor.

Otra de sus ventajas es que puede prepararse de muchas maneras. Es posible hacerlo a la parrilla, al horno, a la pizza, a la plancha, braseado o relleno, por lo que funciona tanto para comidas sencillas como para preparaciones más elaboradas.

En comparación con el matambre vacuno, el de cerdo suele ser más tierno y necesita menos tiempo de cocción para quedar listo. A esto se suma que generalmente tiene un precio más económico, por lo que aparece como una alternativa rendidora para quienes buscan preparar una buena comida sin gastar demasiado.

¿Cómo conseguir el matambre de cerdo con descuento?

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece promociones y descuentos para quienes realizan sus compras en comercios adheridos. Con un precio de $18.000 por kilo para el matambre de cerdo, el beneficio puede representar un ahorro importante al momento de comprar el corte.

Si se aplica un reintegro del 20%, sobre los $18.000 se devolverían $3.600. De esta manera, el precio efectivo del kilo quedaría en $14.400, siempre que la persona no haya utilizado previamente el tope de devolución semanal establecido por la promoción.

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse mediante Cuenta DNI a través de las modalidades habilitadas, como "Pagar QR" con débito en cuenta, "Link de Pago" o "Clave DNI" en terminales Posnet, además de Cuenta DNI Comercios.

El descuento no se aplica a pagos realizados con tarjetas de crédito o débito asociadas a la billetera, transferencias bancarias ni códigos QR de otras aplicaciones, como Mercado Pago.